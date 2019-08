Con 55 años, diagnosticaron Asperger a mi marido. Y esto mejoró nuestro matrimonio

¿Cómo era posible que Rob no hubiera tenido un diagnóstico hasta ahora? Probablemente, sus padres o profesores no eran lo suficientemente conocedores de esa cuestión allá por la época. Siempre le habían visto como un chico inteligente pero difícil. Lo poco que se decía de su condición eran descripciones de rarezas. De hecho, cuando Rob y yo empezamos a salir, una amiga me dijo: “He oído que es un chico majo, pero un poco rarito”.

De hecho, la palabra Asperger no es la terminología más aceptada estos días. Técnicamente, Rob está en algún punto del espectro autista, en un extremo no tan obvio. Estas son las características de Asperger más aparentes en mi marido: falta de contacto visual, preferencia por la rutina, dificultad para las interacciones sociales, comprensión literal de las palabras, hiperconcentración en una idea (a veces de forma obsesiva), excepcional capacidad verbal. Esta última parece un caso aparte en la lista, pero la tienen muchos y, de ahí, el éxito en el primer trabajo de Rob: la radio.

Antes de conocer a Rob, primero le escuchaba. Era el presentador del popular morning show de una cadena de radio local. Me reía a carcajadas de sus bromas ingeniosas en directo cuando le escuchaba en coche. Así que me sentí confusa cuando empecé a quedar con él, porque me parecía una persona diferente. Al principio lo atribuí a los nervios. Pero no. Su ‘yo’ verdadero no tenía nada que ver con su personaje en la radio. ″¿Por qué era tan parlanchín y encantador en la radio pero tan tímido y torpe en persona?”, me preguntaba. Al final, me di cuenta de que cuando estaba en el estudio no tenía que mirar a nadie. Yo le tenía que regañar muchas veces por no mirarme cuando hablábamos.

Cualquier tipo de interacción social le resulta tensa. Sus expresiones de incredulidad en las reuniones grandes en las que 12 personas hablan a la vez podrían interpretarse como frías y aburridas. Simplemente, es incapaz de procesar la cacofonía de las palabras que le llegan.

Algo que preocupaba mucho a Rob era no dar una buena impresión a mis hijos. Una vez, cuando me contó un chiste muy gracioso, le sugerí que se lo contara también a mi hijo mayor, Jeff, ya que íbamos a cenar en su casa esa noche. Ensayar y planear conversaciones es una buena herramienta para las personas con Asperger.

En cuanto Jeff abrió la puerta para saludarnos, Rob le soltó “te voy a contar un chiste buenísimo” antes incluso de que cruzáramos el portal. Entonces procedió a contar la broma a todo gas, mientras nos quitábamos el abrigo y nos saludábamos con un abrazo. No estoy segura de que mi hijo llegara a oírla.

Yo empaticé con él, imaginándome todo el tiempo que Rob habría ensayado y lo decepcionado que estaría después de que su gran momento ya hubiera pasado antes incluso de entrar a la casa. Aunque entiende que las conversaciones tienen una cadencia según la cual hay momentos en los que es más apropiado contar un chiste, a Rob le es imposible saber qué momento es ese.

Su falta de habilidades de observación también es legendaria. Una vez, después de mudarnos a una casa nueva, le pedí que me ayudara a colgar unos cuadros en el salón. “Espera”, me dijo. “Déjame que acabe esto”. Estaba superconcentrado en la pantalla del ordenador de su despacho. Al final, me entraron las prisas y lo hice yo misma. Justo tres semanas después, de repente se me acercó y me dijo: “Ahora sí puedo ayudarte a colgar esos cuadros”. ¿Te estás quedando conmigo?, pensé. Había colgado cinco cuadros enormes en la sala.

“Ehhh... mira a tu alrededor”, le dije. Lo hizo. No lo pilló. ”¿Qué se supone que tengo que ver?”. No se había dado cuenta en esas tres semanas de que el salón ya no tenía las paredes vacías. Sin embargo, sí es capaz de reparar en detalles minúsculos, como que hay menos píxeles en una imagen que en otra aparentemente idéntica.

Entonces, ¿qué es lo que compensa toda esta frustración? ¿Qué hace que la relación funcione? Muchas cosas. Ambos somos ávidos lectores de todo lo que pase por nuestras manos, desde ficción popular hasta filosofía compleja. Nos mandamos mensajes con observaciones divertidas a lo largo del día. Probamos restaurantes nuevos el fin de semana, aunque suelo ser yo quien insiste en los experimentos culinarios. Somos buenos compañeros de viaje; una vez nos fuimos de repente a Brujas cuando íbamos hacia Ámsterdam porque nos encantó la película In Bruges.

Nos podemos sentar en silencio en la misma habitación, mirando a nuestros iPads, jugando a Words with Friends, y sin pensar que es raro. Tenemos las mismas ideas políticas. Y, lo más importante, nos reímos con facilidad y con mucha frecuencia. Nuestra vida sexual tampoco está nada mal.