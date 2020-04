Dar las gracias mejora el cerebro

artisteer via Getty Images

¿Me ayudas a aliviar mi dolor?

Cuando se analizó el cerebro de las personas donantes se observó que había regiones del cerebro que se estimulaban de manera selectiva. En particular, las regiones asociadas con el refuerzo y la recompensa, lo que generaba una mayor sensación de autoestima. Por su parte, los benefactores activaban otras regiones del cerebro asociadas con la mentalización y la sensación de gratitud. En definitiva, desde el punto de vista cerebral todas las partes salían beneficiadas.

La gratitud se asocia con la emoción moral

Obligar no es lo mismo

Por otra parte, se ha demostrado que cuando la ayuda no es voluntaria, sino que de alguna manera las personas se ven forzadas a ser agradecidas, los efectos cerebrales no son los mismos y no se activaban regiones cerebrales asociadas con el refuerzo y la autoestima. En otras palabras, la sensación de gratitud debe ser un valor subjetivo. La sensación voluntaria de agradecimiento genera un mayor beneficio cognitivo.