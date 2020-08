De 'El corazón de las tinieblas', de Conrad, a 'Apocalypse Now', de Coppola

En ambos casos es una viaje a las zonas periféricas de la mente y los impulsos del individuo, a las sombras que están en cada uno a punto de extenderse, casi siempre. Solo hace falta que alguien toque la tecla indicada para activar su expansión.

Si el lenguaje escrito de Conrad es admirable y, sobre todo, la manera en que sus reflexiones y pensamientos ensayísticos sobre la vida y el ser humano se introducen en la narración con total naturalidad y belleza literaria, en Coppola eso se sustancia en imágenes potentes y autónomas que reemplazan las palabras ya no por acciones sino por una sola toma, gesto o secuencia.

Libro y película hacen un gran viaje, el mismo viaje. Y Coppola prueba que los grandes libros no hace falta adaptarlos de manera fiel sino que lo que importa es su espíritu.

Al igual que El Corazón de las tinieblas es un libro de culto, Apocalypse Now, desde su estreno en el Festival de Cannes en 1979, donde obtuvo la Palma de Oro, está en la misma categoría. En el año 2001 la película tuvo una nueva versión de tres horas y media titulada Apocalypse Now Redux y en 2019 para celebrar los cuarenta años de su estreno Coppola ha hecho una nueva versió un poco más corta y con mayor definición: Apocalypse Now. Final Cut.

La siguiente es la ficha:

Director Francis Frod Coppola Guion: Francis Ford Coppola y John Milius Reparto: Martin Sheen como el capitán Benjamin L. Willard. Marlon Brando como el coronel Walter E. Kurtz. Robert Duvall como el teniente coronel William «Bill» Kilgore. Frederic Forrest como Jay «Chef» Hicks. Dennis Hopper como el fotoperiodista. Harrison Ford como el coronel G. Lucas.

‘El corazón de las tinieblas’, de Joseph Conrad (Valdemar).

Fragmento de El corazón de las tinieblas

Joseph Conrad

La tierra parecía algo no terrenal. Estamos acostumbrados a verla bajo la forma encadenada de un monstruo dominado, pero allí, allí podías ver algo monstruoso y libre. No era terrenal, y los hombres eran… No, no eran inhumanos. Bueno, sabéis, eso era lo peor de todo: esa sospecha de que no fueran inhumanos. Brotaba en uno lentamente. Aullaban y brincaban y daban vueltas y hacían muecas horribles; pero lo que estremecía era pensar en su humanidad -como la de uno mismo-, pensar en el remoto parentesco de uno con ese salvaje y apasionado alboroto. Desagradable. Sí, era francamente desagradable; pero si uno fuera lo bastante hombre, reconocería que había en su interior una ligerísima señal de respuesta a la terrible franqueza de aquel ruido, una oscura sospecha de que había en ello un significado que uno -tan alejado de la noche de los primeros tiempos- podía comprender. ¿Y por qué no? La mente del hombre es capaz de cualquier cosa, porque está todo en ella, tanto el pasado como el futuro. ¿Qué había allí, después de todo? Júbilo, temor, pesar, devoción, valor, ira -¿cómo saberlo?-, pero había una verdad, la verdad despojada de su manto del tiempo. Que el necio se asombre y se estremezca; el hombre sabe y puede mirar sin parpadear».