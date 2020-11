"De mayor no quiero ser como mi papá"

No es casualidad que quienes se sienten ofendidos por una campaña que le da voz a un niño que dice de su padre maltratador que no quiere ser como él, sean los que niegan la violencia género y los que piden que se denomine violencia intrafamiliar, para esconder detrás de esa familia a quienes ejercen la violencia contra sus miembros. Porque son los hombres y los padres los que mayoritariamente ejercen la violencia dentro de los contextos de relación.

Por eso, los que no dudan en presentar a los menores extranjeros, a todos, como violadores y delincuentes, y a las mujeres que denuncian, a todas, como autoras de un delito de denuncia falsa, son los mismos que interpretan que hablar de los hombres que maltratan es “criminalizar a todos los hombres”. Una posición que resulta llamativa porque no piden que la campaña especifique mejor que sólo se trata de los “hombres maltratadores”, sino que directamente exige que se retire y que no se hable del tema.

¿Qué interés tienen los “hombres no violentos” en que no se hable de los “hombres violentos”?

Su egoísmo y narcisismo es insaciable, pero no es un accidente. Cada vez son más los estudios que muestran que el lugar más lejano al que miran muchos hombres es su ombligo, porque eso es el machismo, no sólo todo lo relacionado con el sexismo, este es su esencia, pero no acaba en él. Por eso buscan su interés personal por encima del de cualquier otra persona y situación. Un ejemplo cercano de este posicionamiento androcéntrico lo vemos en los estudios sobre la intención de voto en las elecciones de Estados Unidos, lo cuales, como el recogido en el artículo de Michael Sokolove en The New York Times (23/10/20), reflejaron que los hombres votan más pensando en sus intereses particulares y en lo que les afecta a ellos, mientras que las mujeres lo hacen primando el bienestar de la comunidad y la nación.