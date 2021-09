De qué va y dónde ver 'Ted Lasso', la comedia triunfadora de los Emmy

La noche de los Emmy 2021 ha tenido dos nombres claros: The Crown y Ted Lasso . La serie de Netflix ha arrasado en las categorías de drama de los premisos, mientras que Ted Lasso lo ha hecho en las categorías de comedia, donde se ha alzado con todos los premios menos el de Mejor actriz protagonista, que ha ido a parar a Jean Smarts por su papel en Hacks.

En su discurso de agradecimiento, aseguró que Ted Lasso es una serie sobre “la familia, los profesores y mentores, y los compañeros de equipo”. “Yo no estaría aquí sin esas tres cosas”, afirmó.

A pesar de que se haya impuesto como todo un fenómeno de masas a nivel mundial —logró el récord de 20 nominaciones en una primera temporada—, en España no llega a alcanzar la popularidad de otras ficciones debido principalmente a su plataforma: Apple TV+.

La plataforma de Apple no ha acabo de despegar en España frente a las gigantes Netflix, HBO, Movistar + o Amazon Prime Video, lo que hace que la popularidad de la ficción no llegue a los niveles de, por ejemplo, The Crown.