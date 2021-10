"¿De quién lo habrán aprendido?", por Marta Flich

Esto no va bien, tenemos que hablar. La frase más temida de las relaciones llega también a la relación de España con algunos partidos políticos, que tiene todos los ingredientes para ser considerada tóxica.

España es suya, no toleran compartirla. Le dicen cómo ser, cómo hay que contar su pasado, y no soportan que el resto se relacione con ella. No se puede expresar a través de sus muchos lenguajes, ni vestirse como quiera.

Si no está con ellos, es una España peor, la España que se escapa a su control pasa a ser inmediatamente inferior. ‘Votas mal’, ‘has elegido al equivocado’, dicen. Pues eso también es insultar a la democracia, e insultar a España.

Y lo que no es democracia, ya sabemos lo que es.