Del miedo en Kabul al alivio en Andalucía: “Nos gusta mucho la ciudad, la gente, todo”

Hujjat no sabía decir ni “uno, dos, tres” en español cuando en 2017 llegó a Santiago de Compostela desde Kabul para hacer un año de Odontología en la facultad. Al terminar el curso retornó a Afganistán, y hasta el pasado 26 de agosto no había vuelto a pisar España. Esta vez, llegó a Torrejón de Ardoz, y ahora sí sabe hablar perfectamente el idioma, aunque el joven de 22 años responda con modestia que “genial no, pero no está mal”.

Hujjat es una de las 2.181 personas que entre el 19 y el 27 de agosto llegaron desde Afganistán a Torrejón en 17 aviones fletados por el Gobierno español. Los recuerdos de las tres últimas semanas se amontonan en su cabeza, y en su memoria se cruzan fechas y momentos clave. El “horror” de la espera en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde permaneció con su familia durante horas, la adrenalina al subir por fin al avión, el alivio al enterarse de que se habían librado de milagro de los atentados que hubo en el aeropuerto, la espinita de que sus padres no volaran con él, la incertidumbre al llegar a Torrejón y, por fin, la gratitud al verse asentado en el que será su destino durante al menos los próximos seis meses: un piso de la fundación Cepaim en una provincia andaluza que prefiere no desvelar por seguridad.

“Todo perfecto, no hemos tenido ningún problema”

Hujjat vive ahí “desde hace cuatro o cinco días” con sus cuatro hermanos y hermanas, su cuñado y su sobrino. Aunque él habría preferido un destino gallego, el sur también le está gustando. “Nos dijeron que esta era la única opción, y nos gusta mucho. La ciudad, la gente, todo”, cuenta. “Todo perfecto, no hemos tenido ningún problema”, reitera el joven.

Él es el segundo de cinco hermanos. En Kabul ha dejado gran parte de sus enseres, su acreditación universitaria, sus amigos, sus compañeros y, sobre todo, a sus padres. “Ellos no quisieron venir. Son un poco viejitos, y creo que les dio miedo no poder integrarse con el idioma y la cultura”, dice Hujjat. Por lo poco que ha podido hablar con ellos estos días sabe que están “muy nerviosos”, pero “bien”.