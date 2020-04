Desde nuestra ventana

Impone ver las imágenes de las ciudades vacías. Apenas se ve movimiento en las calles comerciales, los parques, las carreteras, las playas… todo el mundo está confinado en sus casas y así debe ser para poder acabar con esta pesadilla que nadie esperaba. Imágenes de Times Square, las Tullerías, Piccadilly Circus, la Fontana de Trevi, la plaza de Cataluña o la Puerta del Sol parecen ser las de una foto fija, una postal que nos deja sin aliento, con la sensación de estar sumidos en un mal sueño del que no podemos despertar y que no deja de conmovernos, pese al tiempo que llevamos en esta situación.

Acudimos a la cita de las ocho de la tarde en los balcones, aplaudimos y nos dejamos ver con la obligación moral de rendir tributo a las personas que ponen en peligro su propia salud en beneficio de la colectividad, y desde esos balcones y ventanas, como si de la película de Alfred Hitchcock se tratara, jugamos a adivinar las vidas que transcurren en las viviendas cercanas, vidas que hasta hace unas pocas semanas ignorábamos por completo.

Desde nuestra indiscreta ventana, al igual que en los vídeos domésticos que proliferan en las televisiones y redes sociales, no podemos acceder a todas, porque no todas las vidas se muestran públicamente. Sabemos que tras ellas se oculta la situación de mujeres, niñas y niños a los que el confinamiento ha aislado en el mismo espacio que a su maltratador. Un asunto sumamente preocupante en el que conviene estar muy alerta, tal y como nos aconsejan las autoridades. Pero si bien el calor de las viviendas de la acera de enfrente sugiere una “cierta seguridad”, no ocurre lo mismo en el entorno rural, donde los espacios son más amplios y el problema se acentúa de manera notoria.