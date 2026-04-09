Manu Vidal, podólogo: "Lo normal es echarse polvos de talco en los pies, pero es posiblemente cancerígeno, ahora hay sustitutos"

El olor fuerte de pies puede significar que, probablemente, "tengamos algún tipo de infección bacteriana o fúngica si huelen muy fuerte", tal y como señala el podólogo Manu Vidal en 'El Faro Planta'. Sin embargo, no siempre tiene por qué ser así. A veces puede ser por el sudor de los pies o por los calcetines.

"Puede ser que tengamos mucho sudor, y también está al tema de los calcetines, porque hay veces que usamos unos muy malos, y son fibras que hacen que los pies nos huelan fatal", señala el experto. En estos casos, una de las recomendaciones que lanza es utilizar polvos de talco. Aunque ojo, porque puede ser cancerígeno.

"Si nos sudan muchos, lo suyo es echarlo en los pies. Pero cuidado, porque el talco es posiblemente cancirégino. Lo puso la OMS. Ahora mismo hay otros sustitutos al talco", explica el mismo. Esto es debido a que el talco contiene, por lo general, asbesto, una sustancia nociva que es cancerígena.

A pesar de ello, y tal y como recuerdan desde la agencia de la OMS, esto no significa que porque alguien se ponga talco una vez o lo use de forma ocasional, se encuentre en riesgo, pues el riesgo de generar cáncer dependerá de la dosis de exposición, tiempo y forma de contacto.

Algunos trucos para evitar el mal olor de pies:

En el supuesto de que el mal olor de pies no se deba a una infección u hongo se pueden poner en práctica algunos trucos:

Mantener los pies secos y limpios.

Utilizar zapatillas transpirables.

Usar plantillas o productos específicos.

Aplicar desodorante de pies.

Usar calcetines de algodón.

En el caso de que el mal olor de los pies sea persistente se recomienda acudir a un profesional o especialista, con el objetivo de evitar infecciones.

Sustitutos seguros a los polvos de talco

Existen algunos sutitutos que son más seguros. Entre ellos:

Polvos vegetales como la fécula de maíz, harina de avena o semillas trituradas.

como la fécula de maíz, harina de avena o semillas trituradas. Un atomizador con agua y jabón para eliminar malos olores y para el higiene.

Para saber si un producto contiene talco, o no, se recomienda mirar su etiquetado y observar si contiene talco mineral, polvo de talco, silicato de magnesio o talco.