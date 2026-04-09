Las distintas versiones de qué hacía la amiga de Ábalos en una empresa pública: de abrirle expediente a ascenderla

Continúa la tercera jornada del juicio por el caso Mascarillas, enmarcado en el caso Koldo, de nuevo con los casos de supuestos enchufes en empresas públicas en el centro de la diana. Concretamente, en el de Claudia Montes, una amiga del exministro José Luis Ábalos que había sido miss Asturias +30 y le pidió ayuda para encontrar trabajo, como madre soltera, en un mitin en Gijón. En las últimas sesiones han hablado tres altos directivos de Logirail, empresa pública filial de Renfe, quienes han arrojado distintas versiones sobre lo que hizo Montes en aquel puesto de trabajo como comercial de trenes turísticos de lujo.

Dichos ex altos cargos de esta firma han dibujado un relato en el que son notarios algunos de los hechos que se sucedieron. El primero de ellos que, debido a una ausencia laboral superior a los 8 días, se le inició la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave a Montes. No obstante, aquel gerente fue cesado y llegó otro en cuya etapa no solo se dio carpetazo a aquel expediente, sino que se ascendió de cargo a Montes, con su pertinente incremento salarial. El tercero de los ex directivos que han pasado por el alto tribunal ha reconocido que recibió una llamada del asesor Koldo García en el que le comentó que "se estaba tratando mal a esta mujer" y que "iban a rodar cabezas".

Claudia Montes declaró ayer en el Tribunal Supremo que su relación con el extitular de Transportes era meramente "virtual" y que ella sí pasó todos los procesos de selección, la formación en Madrid y acudió a su puesto de trabajo —sin mencionar el caso de Jésica Rodríguez—, pero que como este carecía de mobiliario u ordenador se iba a la biblioteca pública de Oviedo a leer libros de trenes. Llegó a inferir como prueba de su asistencia al trabajo sus propias redes sociales: "Se puede ver en mis estados de Instagram que yo me levantaba a las cuatro y cinco de la mañana, pero no porque nadie me obligara sino porque me gustaba mi trabajo".

De la apertura de expediente que podía acabar "con despido" a solo era un comienzo "irregular"

En la segunda jornada del juicio declaró José Ángel Méndez, quien fue director gerente de Logirail entre octubre de 2019 y febrero de 2020. A él es a quién le trasladan que Montes "no acude a trabajar, que se ha ausentado", tras completar la formación de un mes en Madrid. Una cuestión que reconoció en sede judicial que era "una situación de falta muy grave y puede ser sancionada con despido". Sin embargo, Méndez también explicó que ese momento de inicio del expediente llegó su cese.

Preguntado sobre si cree que hubo relación entre su salida y la decisión sobre Montes, ha indicado que "nadie me explica ninguna razón ni a favor ni en contra" y que "no le puedo indicar ninguna razón". A partir de ahí, explica Méndez que intervino "ya el que era el nuevo director gerente y toma otras decisiones", principalmente el no "continuar con el expediente disciplinario".

Esa persona que pasó a ocupar el cargo de director gerente en enero de 2020 fue Óscar Gómez Barbero, quien testificó en el Supremo que Montes había tenido un inicio "irregular" en Logirail, pero que después sí lo hacía. "A mí me consta que sí. Por lo que se me informaba, la señora Claudia Montes trabajaba. Y además, en la documentación que hemos aportado se han incluido registros de su actividad, de sus partes de trabajo, de sus evaluaciones", explicó Gómez durante su testimonio.

También relató que el espacio de trabajo de Montes, destinado al proyecto de servicios de información, promoción y reserva de billetes relacionados con los trenes turísticos era un espacio "junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas, en una planta baja", añadiendo que "no me pareció un sitio adecuado, francamente no me pareció un puesto de trabajo para prestar los servicios que eran objeto del contrato, no podía ser, al tiempo que conocí que la persona que estaba asignada a hacer ese servicio no se había presentado".

Preguntado entonces por qué se le cambia de categoría y se le nombra supervisora con subida de sueldo a una persona que no había acudir a trabajar , Gómez esgrimió que "no es que no trabajara", "es que ella no iba a trabajar porque el puesto de trabajo no era adecuado", tras haber señalado también que contaba con un contrato que no se ajustaba a la formación recibida y a su perfil.

Koldo entra en escena: "Van a rodar cabezas"

El tercer testimonio de exdirectivos de Logirail en el juicio fue el de Enrique Martínez, exgerente de la zona Norte de dicha filial de Renfe, quien relató en el Supremo que él informó a sus superiores de la ausencia laboral de Montes. "Se presentó el primer día al trabajo, pero no estaba conforme con el sitio donde iba a trabajar y entonces dejó de venir", indicó. Entonces, se lo trasladó al por aquel entonces director gerente, José Ángel Méndez.

Enrique Martínez recibió orden de Madrid de trasladarle a Claudia Montes que se le había abierto un expediente disciplinario grave y ella, según el relato de él, le dijo que Koldo García le había indicado que no era necesario acudir al puesto: "Cuando la llamo [a Claudia Montes], ella me justifica que el señor Koldo le ha dicho que no tenía que ir a trabajar".

Tras esa conversación, Martínez asegura que Koldo García contactó con él: "Recibí dos llamadas, amenazándome, amenazando a la directiva de Logirail, que se le estaba tratando mal a esta señora y que iban a rodar cabezas".