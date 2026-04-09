Carmen Pano reitera que dio 90.000 euros al PSOE por Aldama y que Ábalos "quería una casa"

Carmen Pano y su hija Leonor a su salida este jueves del Tribunal Supremo donde prosigue el juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas.

La empresaria Carmen Pano ha ratificado en el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y ha señalado que el presunto conseguidor le transmitió que José Luis Ábalos "quería una casa" por intermediar en la licencia de hidrocarburos para Villafuel.

Como testigo este jueves en el juicio por la presunta trama de mascarillas, enmarcada en el caso Koldo, Pano ha señalado que fue en dos ocasiones con dinero en metálico a la sede de los socialistas, la primera en taxi y la segunda con su chófer Álvaro Gallego: "Y llevo 45.000 cada vez".

"Me estaban esperando nada más salir del ascensor, había una persona, era un señor en la segunda planta", ha detallado, después de decir: "Yo le había entregado el dinero a Aldama y me dice que tengo que llevar ese dinero porque no puede moverse del despacho".

Y ha precisado que "siempre" siguió el mismo modus operandi, llevando billetes de 50 y 100 dentro de una bolsa de plástico blanca que iba dentro de otra de papel "de color marrón, de tipo Zara".

Una cantidad que, según cree, guarda relación con la petición de la licencia para Villafuel, del empresario Claudio Rivas, quien, según Pano, decidió comprar un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para que la disfrutara el entonces ministro de Transportes.

Ábalos, desahuciado tras su cese

Respecto a la compra del chalet, Pano ha asegurado que esa decisión la tomó Rivas, dueño de Villafuel, y que "en un principio" ella creía que era "como inversión", pero luego se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos", al que se alquiló con opción de compra, cláusula que introdujo Aldama, según ha explicado.

"Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el señor ministro quería una casa. Dijo que tenía contacto directo con el Gobierno, con miembros del Gobierno y en concreto con Ábalos", ha indicado Pano, investigada en el 'caso hidrocarburos' de la Audiencia Nacional.

Cuando el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado si la compra de esa vivienda fue la respuesta a una petición de Ábalos, la empresaria ha respondido afirmativamente: "Sí, así luego se nos trasladó".

Además, ha indicado que durante "un fin de semana", Koldo le llamó "bastante enfadado diciendo que no tenían ni luz ni agua": "Le dije que yo, sintiéndolo mucho, no podía hacer nada". Así, ha indicado que les instó a irse "a un hotel" y que, pasada una hora, el exasesor le llamó "de nuevo" para decirle que se había solucionado. También ha contado que "aún se debe dinero" al jardinero que cuidaba la finca.

La empresaria ha explicado que cuando Ábalos cesó de su puesto, "y viendo que no se estaba cumpliendo lo que se había dicho del tema de la obtención de la operadora", el dueño de Villafuel "ordena" llevar a cabo el desahucio, y además, el exministro "no ha pagado nada más que dos meses y un mes de fianza".

Reunión en el Ministerio de Industria

Pano también ha señalado que tuvo una reunión en el Ministerio de Industria que gestionó Aldama y a la que acudieron ella, Rivas y dos técnicos de Córdoba, siendo estos últimos "los que hablaban" durante el encuentro.

Así, ha indicado que les estaba "esperando" Koldo, que les "acompañó a una sala bastante grande" y, "por parte del Ministerio", ha asegurado que se encontraba Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto, entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Según la empresaria, el entonces jefe de gabinete "en ningún momento" les dijo que su Ministerio no era competente para gestionar la licencia de hidrocarburos y también ha manifestado que el dueño de Villafuel salió de la reunión "bastante satisfecho".

La hija de la empresaria asegura que Koldo y Aldama recibieron dinero de Air Europa

Por su parte, Leonor González, hija de Carmen Pano, ha asegurado previamente, en su declaración como testigo, que tanto Aldama como Koldo García recibieron 500.000 euros de Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa, como ya había manifestado en entrevistas con medios de comunicación.

La abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, ha preguntado sobre la manera en la que se enteró de lo que ocurrió en casa de Hidalgo, a lo que González ha respondido que se lo contó Aldama. Entonces, la letrada ha señalado "contradicciones" entre esta manifestación y la que realizó en la fase de instrucción, en la que, según ella, afirmó que la reunión se produjo en el aeropuerto.

González ha señalado que se trataron de dos reuniones distintas y que en la del aeropuerto no estuvo Koldo. "La declaración que yo hago sobre eso es una reunión que se tiene en el aeropuerto, que yo creo que es el aeropuerto, pero lo de la bolsa es en casa del dueño de Air Europa", ha concretado.

Sobre el chalet en La Alcaidesa, la hija de la empresaria ha señalado no tener conocimiento sobre si el exministro finalmente fue a la casa, pero ha afirmado que a su madre "sí le llegó información" de que estaba allí.