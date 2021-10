El baile de Gabriel Rufián al ritmo de C. Tangana y Nathy Peluso que ha dejado a todos atónitos

Gabriel Rufián ha estado este martes en Buenismo Bien, el programa de Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez de la SER, donde ha hablado de la actualidad política y se ha marcado unos pasos que ha dejado a todos atónitos.

El portavoz de ERC en el Congreso ha sido el último en sumarse a la larga lista de políticos que se desmelenan y se ponen a bailar en el programa. Esta vez, sien embargo, Rufián ha logrado esquivar el perreo, no como Pablo Iglesias y Mónica García, que pasaron por el formato antes que él.

“Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla”, comenzó Henar Álvarez ante de soltar: ”¿Tú quieres perrear?”. ”¿Perdón?”, fue la reacción inmediata del político.

″¿Tú quieres perrear Rufián?”, volvió a repetir Álvare. “No, no, no”, fue la respuesta rotunda, que no surtió efecto. Y a pesar de reconocer que no sabía, se lanzó a bailar... ¿bachata? junto a la cómica al ritmo de Ateo, tema de C. Tangana y Nathy Peluso que levantó polémica por su vídeo en la Catedral de Toledo.