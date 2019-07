El desarrollo sostenible, ¿un nuevo 'Moonshot'?

Antes de que el Apollo XI llegara a la Luna el 20 de julio de 1969, el Apollo VIII envió en la Nochebuena de 1968 la que puede ser la imagen más icónica de la Tierra: una fotografía tomada desde el satélite terrestre en el que se veía por primera vez nuestro planeta azul y verde con nubes blancas, que brillaba como una estrella suspendida sobre la oscuridad del espacio.

Esa foto nos recuerda lo pequeña que es la Tierra en comparación con el Universo y nuestra fragilidad como civilización. Esa foto contrasta también con otras muchas instantáneas de destrucción y colapso – social y medioambiental - que son consecuencia de los profundos cambios sociales y geopolíticos que estamos viviendo, desde la desintegración de la URSS con la caída del Muro de Berlín, hasta la caída de las Torres Gemelas o el nuevo periodo bélico en Irak y Afganistán durante la primera década del nuevo siglo. La crisis de las primeras puntocom en Estados Unidos y Europa, que vino acompañada de un periodo de recesión, o la crisis económica y financiera en 2008 que comenzó con la banca rota del banco estadounidense Lehman Brothers, símbolo de la crisis financiera mundial, son otros momentos clave.

En medio de esta coyuntura político-económica, la sociedad mundial se despertó en 1992 con la Cumbre de la Tierra para proteger un planeta que empezaba a dar síntomas de agotamiento. Años más tarde, en 1999 se impulsa el Pacto Mundial de Naciones Unidas, un llamamiento a las empresas y organizaciones para que desarrollasen su actividad según los Diez Principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.

Desde ese momento, la sostenibilidad ha pasado de ser un atributo empresarial a convertirse en la estrategia de las empresas a largo plazo. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París para frenar la crisis climática en 2015 han sido dos de los hitos multilaterales de estos 50 años desde que llegamos a la Luna.

Pero lo cierto es en estos últimos años la Tierra ha pasado de mostrar síntomas de cansancio a estar “al borde del infarto”. El cambio climático ha dado paso a la crisis climática. La desigualdad se sigue agudizando. El hambre ha vuelto a aumentar en el mundo por tercer año consecutivo, hasta los 821 millones de personas, 10 millones más que en 2017, según la FAO. La desigualdad también se agudiza: sólo ocho personas concentran el mismo dinero que la mitad (3.600 milllones de personas) más pobre del planeta. Y más de 70 millones de personas se han visto obligadas a migrar en el último año por guerras o en búsqueda de mejores oportunidades. A la vez que el futuro del trabajo nos inquieta, sobre todo en los países más desarrollados, por la creciente digitalización y robotización.

La llegada del hombre a la Luna fue el primer pensamiento Moonshot, aquel que trata de dar respuesta a una problemática compleja de solucionar, que necesita una solución radical y una tecnología disruptiva para solventarlo. Hoy, necesitamos con urgencia nuevos Moonshots. Bajo el lema de Moonshots for humankind: Creating mind-sets to rock de change (‘Moonshots para la humanidad: Creando un cambio de mentalidad para afrontar el cambio’) se celebrará Sustainable Brands Madrid 2019, la quinta edición de este evento de referencia en Europa que impulsa la consultora Quiero en España y con se tratará de identificar los Moonshots que tenemos entre manos y aquellos que aún hay que afrontar para acelerar los cambios sociales y económicos y construir una mejor sociedad. Jim Adams, Former Deputy Chief Technologist de la NASA; Seth Goldman, presidente ejecutivo del board de Beyond Meat; Niall Dunne, CEO de Polymateria, o Marc Buckley, defensor de los ODS de la ONU, son sólo algunos de los más de 30 ponentes que estarán presentes en esta edición.

¿Y si el próximo Moonshot fuera el desarrollo sostenible?

