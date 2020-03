El emocionante vídeo de Tristán Ulloa tras recibir el alta por coronavirus

El actor Tristán Ulloa ya ha recibido el alta hospitalaria. El intérprete ingresó el pasado jueves en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y dio positivo por coronavirus, como él mismo contó en Instagram.

Este domingo, cuatro días después, ha utilizado la red social para dar la mejor noticia, no sin estar visiblemente emocionado y agradecido con el personal hospitalario y sus seguidores. “Me acaban de dar la mejor noticia y es que me vuelvo para casa”, empieza diciendo antes de romper a llorar. “Estoy muy feliz y quería daros las gracias a todos, por estar ahí, por acompañarme... Me he sentido muy arropado. Ha habido momentos jodidos, pero he ido remontando, las defensas han subido y parece que he doblado el puto pico, la puta curva de los huevos. Estoy sin fiebre, tengo voz y energía”, continúa diciendo.