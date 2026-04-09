El misterio sobre quién es el creador del Bitcoin parecía haberse resuelto: ahora, el principal sospechoso lo acaba de negar todo

Es uno de los grandes misterios que recorre la historia de no solo internet sino sobre todo las criptomonedas. ¿Quién está detrás del bitcoin? ¿Quién es Satoshi Nakamoto, el nombre con el que se firmó el artículo que presentó el bitcoin en sociedad en 2008? Son cientos los intentos que se han producido desde entonces para adivinar quién se escondía detrás de ese seudónimo, pero sin éxito. Al menos hasta ahora.

El afamado periodista tecnológico del The New York Times John Carreyrou ha realizado una profunda investigación según la cual cree haber encontrado a la persona más buscada: Adam Back, un pionero de la criptografía.

Más allá de lo periodístico de la investigación, sin embargo, Back ha rechazado de forma pública las afirmaciones de que es él quien inventó el Bitcoin. Según informan en el medio especializado TechCrunch, Back ha negado ser Satoshi Nakamoto.

Sea o no el creador del Bitcoin, Back no es un desconocido en el mundo de la criptografía. Fue, por ejemplo, el creador de Hashcash, un sistema de prueba de trabajo que más tarde inspiraría elementos fundacionales de la minería del Bitcoin, algo por lo que su nombre siempre estuvo entre los sospechosos habituales.

La investigación del Times ha analizado cientos de miles de correos electrónicos, publicaciones en foros y demás escritos relacionados con la criptografía entre 1992 y 2008. Lo que querían era encontrar patrones estilísticos entre alguna persona y los escritos de Nakamoto, para lo que utilizaron estudios en rasgos de lenguaje y otros sistemas de comunicación con la ayuda de inteligencia artificial. Tras todo lo analizado, comprobaron que Back era lo más parecido a Nakamoto.

Sin embargo, muy poco después de que el artículo saliera a la luz, el propio Back se apuró a desmentir de manera rotunda la información. Según dijo, la investigación se basaba en especulaciones y en coincidencias, no en pruebas irrefutables. Si su lenguaje podía parecerse al de Nakamoto, explicó, es porque hay mucho tecnicismo compartido en el mundo de la criptografía, donde es muy activo.

Sea Back o no, es difícil que la identidad de Satoshi Nakamoto, alquien que habría amasado una fortuna, sea 100% pública si no sale él mismo, o ellos mismos, a decirlo. Además de Back, son muchos nombres los que han sido señalados como creadores del Bitcoin, por ejemplo Hal Finney o Nick Szabo, aunque podría ser un grupo.

Es cierto que aunque no para de buscarse el nombre del creador, en la comunidad cripto cada vez están menos preocupados. Les importa el valor del bitcoin y lo que ha supuesto su creación, no tanto quién haya sido. De hecho, Back señaló ya en alguna ocasión que el hecho del anonimato permite que se siga viendo el bitcoin como un proyecto colectivo.