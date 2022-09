El enfado de Nacho Cano con 'Más Vale Tarde' a cuenta de Ayuso y C's: "¡Metéis trolas!"

“Un proyecto que no escapó a las críticas de la oposición”, se decía en el vídeo, que también incluía unas declaraciones de Mónica García, de Más Madrid: “La pregunta aquí es por qué a Nacho Cano, si todo lo demás esta bien. La respuesta es fácil: porque es amigo personal de Ayuso”.

Eso ha molestado a Nacho Cano, que antes de responder a las preguntas de los periodistas se ha mostrado enfadado: “Antes de contestarte, esta información que habéis soltado ahí es bastante incorrecta y me gustaría aclarar las incorrecciones”.

“El terreno donde estábamos negociando estrenar es un terreno que nunca tuvo que ver... ese terreno correspondía a C’s. Toda la negociación era con Ciudadanos. Era un terreno que no se cedía, se pagaba. Entonces la cuestión de que si Ayuso cede o no cede ese terreno... ¡Por favor informad a la gente bien porque es que le metéis unas trolas que luego no desmentís!”.