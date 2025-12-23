La Generalitat y las entidades sociales acuerdan el realojo de parte de los desalojados en Badalona

El Govern, las entidades sociales de Badalona (Barcelona) y la Sindicatura de Greuges han llegado a un acuerdo para dar un nuevo alojamiento a los ciudadanos desalojados del antiguo instituto B9 que poco después ocuparon el albergue de Can Bofí Vell

Según adelanta Europa Press, la mediación ha concluido en acuerdo a tres partes tras horas de negociación y tras un dispositivo amplio en el puente de la C-31 donde se encontraban algunos de estos ciudadanos. El objetivo, buscar una alternativa a las personas que habían buscado allí refugio.

La solución ha llegado en la tarde-noche del martes y con la promesa de que el realojo se realizará "en las próximas horas", como detalla el Govern en sus redes. En un mensaje apuntan que todas las instituciones stán ayudando "a encontrar una salida a este conflicto social de Badalona, garantizando la convivencia en todos los barrios".

Del amplio grupo de desalojados del antiguo instituto B9, un total de 52 han sido atendidos y reubicados gracias a un proyecto de Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundació Llegat Roca i Pi, que han recurrido a localizaciones dispuestas por entidades y por la propia Generalitat catalana.

Además, han explicado que han suspendido el dispositivo de emergencia en la parroquia Mare de Déu de Montserrat ante "la presión ejercida de algunos vecinos".