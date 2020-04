El 'Fernando Simón alemán': "Para muchos alemanes soy el diablo. Recibo amenazas de muerte"

Christian Drosten es algo así como el Fernando Simón alemán. Es el director de Virología del Hospital Charité en Berlín, experto en la investigación del virus del SARS en y asesor principal de Alemania sobre el coronavirus. Toda una personalidad en un país que es puesto a menudo como ejemplo de la lucha contra la pandemia. Pero, por lo que él mismo dice, en Alemania los ciudadanos tampoco le tienen mucho aprecio.

“Para muchos alemanes, soy el diablo que está hundiendo la economía. Recibo amenazas de muerte que paso a la Policía. Aunque me inquietan más otros emails, los de que gente que me dice que tiene tres hijos y les preocupa el futuro”, ha asegurado en una entrevista en el diario británico The Guardian.

En esa conversación, Drosten asegura que en Alemania se está produciendo lo que él llama la “paradoja de la prevención”: “La gente ve que los hospitales no están desbordados y no entienden por qué las tiendas tienen que estar cerradas. Sólo ven lo que sucede así y no se fijan, por ejemplo, en lo que pasa en Nueva York o en España”.

En este sentido, el experto admite que hay presión política y económica para regresar a la normalidad. Asegura que el plan federal es levantar el confinamiento de manera gradual, lentamente, pero como cada Länder [estado de la república federal] puede decidir y aplicar sus propias reglas.

“Temo que seamos testigos de una gran creatividad en la aplicación de ese plan. Me temo que la tasa de reproducción aumentará de nuevo y seremos testigos de una segunda ola de contagios”, augura.

Drosten admite, además, que no está seguro de si todos los países deberían estar haciendo test a todo el mundo. “Incluso en Alemania, con nuestra gran capacidad de hacer pruebas y con la mayor parte dirigidas a quienes presentan síntomas, no tenemos un tasa de positivos superior al 8%”, afirma antes de que sugerir que es mejor hacer pruebas a una población concreta, a quienes son realmente vulnerables.