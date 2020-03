El lado oscuro de Malasaña

Poco después apareció de nuevo el Araña, a quien pregunté si podía ir al baño. Sin embargo, él, preso de la paranoia, me denegó el permiso. El Araña no parecía contento ante nuestra presencia, y la grabadora que había colocado yo sobre la mesa no parecía ayudar. A pesar de su negativa, yo no estaba dispuesto a pasar la velada aguantándome las ganas de mear. Dadas las circunstancias, le pregunté a la mujer, dueña de la casa, si podía pasar al baño. Esta me acompañó hasta la puerta del servicio, diciéndome que no hiciese ruido, que alguien dormía en una de las habitaciones colindantes.

Muchas de esas mismas personas que conformaban el paisaje marginal de la Malasaña de los años ochenta siguen cultivando a día de hoy las mismas costumbres que antaño, solo que en espacios reducidos y alejados del público, como aquél en el que nos encontrábamos. La mayoría de los fumadores de coca con los que me encontré eran supervivientes, algunos de los cuales gozaban todavía de «buena salud». Al menos Carlos era uno de ellos (y ello a pesar de ser seropositivo). Me contó que muchos de los sujetos que terminaron por desaparecer del mapa por sus conductas autodestructivas podrían haber corrido una suerte bien distinta. Él, como muchos otros, era atracador de bancos, una práctica mucho más sencilla por entonces de lo que nos parece a día de hoy. En palabras del propio Carlos: «Si hubiésemos tenido la capacidad de guardar o de invertir, el barrio sería nuestro». Me dijo que a mediados de los años ochenta un piso en Malasaña que hoy podría costar 400.000 euros, valía 700.000 pesetas (unos 4.200 euros). Una cantidad que a día de hoy rondaría los 40.000 o 50.000 euros, aproximadamente (o incluso menos). En el robo de un banco, muchos de los delincuentes de la época podían llevarse entre ocho y nueve millones de pesetas; cantidades que eran alegremente derrochadas en excesos de todo tipo. Decía Carlos que tras un golpe se iban a las discotecas de Valencia, donde, según él, estaba la fiesta de verdad. Lamentaba, a su vez, que en las discotecas actuales no suenen baladas, que por entonces servían a potenciales parejas para acercarse y facilitar así el ligoteo; discotecas en las que se escuchaba música rock y heavy metal.

A principios de los ochenta, como ahora, las drogas no eran cosa solo de marginales. La heroína la compraban todo tipo de personas: abogados, médicos y demás miembros respetables de la comunidad. Según él, la calle Barco y Colón eran de “los negros”, que trapicheaban ahí con heroína. Por su parte, los iraníes, recién llegados de su país tras el estallido de la Revolución de 1979 liderada por el ayatolá Jomeini, dominaban el 2 de Mayo. La llegada de estos refugiados, ácratas e irreligiosos iraníes —precisamente aquellos que huían del fundamentalismo islámico y abogaban por formas de vida occidentales—, supuso un boom en el consumo de heroína en España; esto debido, principalmente, a que Irán formaba parte de la ruta de la heroína, que iba desde Asia hasta Europa, y luego a América.

Estas historias, y muchas más, me contaban mis nuevos amigos al tiempo que succionaban sus pipas, como si la vida les fuese en ello. En un momento dado salió de las entrañas del piso un nuevo interlocutor. Viendo sus manos ennegrecidas y su apariencia de muerto viviente, y teniendo en cuenta que se habían acabado los litros de cerveza, yo y mi amiga con una sola mirada decidimos marcharnos. Nos pusimos en pie, algo temerosos. Debíamos despedirnos antes de salir.

En la habitación contigua estaba el Araña, junto a otros. Nos acercamos para decir adiós y, sin mediar palabra, este me arrebató la grabadora de las manos y comenzó a apretar a lo loco los botones para intentar borrar todo registro de nuestra estancia en el piso. Agitaba la grabadora con tal vehemencia que, en palabras de mi amiga, «parecía un chimpancé que maneja un dispositivo tecnológico sin saber bien lo que es». Por suerte no logró su cometido. De hecho, ni yo mismo habría sabido cómo borrar los contenidos de la dichosa grabadora: solo desde casa y con mi cable USB. Con cierto nerviosismo pedí a mi informante —a aquella que me había llevado hasta ahí— , que me ayudase a recuperar mi artilugio. Ella, con total soltura, logró su cometido sin dilación. Entonces sí pudimos despedirnos. Saliendo por la puerta vimos de nuevo al africano sonriente que hablaba con otro personaje en el ascensor. Al parecer, éste traía más cocaína. En este piso en concreto no se vendía droga en grandes cantidades, casi solo se consumía.

Algo aliviados, yo y mi amiga nos perdimos entonces en la oscuridad de la noche. Tambaleándonos, anduvimos por las castizas y gentrificadas calles del centro de Madrid hasta dar con un bar de Chamberí donde conversamos y bebimos cerveza. Si he de ser sincero, la verdad es que no recuerdo ya mucho más. Meses después, al transcribir lo grabado me di cuenta de algo perturbador. Mientras yo y mi amiga estábamos en otra habitación de la casa, la grabadora recogió unas inquietantes palabras que Carlos le dirigía a su amiga adicta: «Joder, qué buena está la tía esta... Me la follaba... Estos dos, si tuviesen pasta, nos endrogábamos aquí y nos los acabábamos follando, a él y a ella». Y, luego: «Ahí va, ¡que está la grabadora! Buah... Bueno... Ahí va, mi madre, cómo me he pasado... Y ahora, ¿cómo se puede rebobinar? Cuando lo repasen, eso va a salir...». Poco después levanta la voz para que se escuche bien y dice: «Es que no, chaval, es que llega un momento, que no, que no puede ser... stand-by, stand-by... ¡¿Sabes cómo te digo?! No... No... Stand-by, pero ya... ¿Sabes cómo te digo?». Carlos intenta apagar la grabadora sin éxito.