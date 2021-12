El maravilloso mensaje que se ha visto en pantalla en TVE durante la Lotería

Durante la emisión de la Lotería de Navidad, la realización de TVE ha ido compartiendo mensajes de la comunidad de Twitter en la parte inferior de la retransmisión para animar el Sorteo Extraordinario. En la pantalla aparecían tuits de todo tipo, algunos graciosos, otros buscando su momento de gloria y otros aprovechando para pedir ayuda.

Este es el caso de Juan Gómez, un tuitero que decidió recurrir al hashtag de #LoteriaRTVE para contactar con su padre. En su cuenta de Twitter pedía al programa que le dijeran a su padre que le abriera la puerta de casa, puesto que llevaba ya un rato fuera y no conseguía que se enterara.

“Poned en la tele que me abra la puerta mi padre que está viendo el sorteo y no se entera. Fuera hace un frío que no veas”, escribía Juan en su publicación. El mensaje no ha pasado desapercibido, la realización del programa lo incluyó en la parte inferior de la pantalla y muchas personas de la audiencia se dieron cuenta de ello.