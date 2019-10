El mensaje de un militar a Pablo Iglesias que remueve conciencias en el Día de la Hispanidad

Pablo Iglesias, líder de Podemos, no ha acudido este sábado al desfile militar del Día de la Hispanidad ni tampoco a la recepción posterior en el Palacio Real.

Sí lo han hecho dos diputados de Unidas Podemos en representación de su partido.

Sin embargo, Iglesias no ha querido dejar la oportunidad de dejar un mensaje con motivo de la Fiesta Nacional por el 12 de octubre.

Lo ha hecho en Instagram, donde recibió el mensaje de un militar que Iglesias ha creído oportuno compartir.

Este es el mensaje íntegro:

″¡Hola Pablo! Soy militar, así que agradecería que si muestras el mensaje, no se viese mi nombre.

Una verdad incómoda es la precariedad a la que está sometida la tropa en las FAS (Fuerzas Armadas Españolas) y, si bien sabíamos lo que firmábamos en su día, a ningún trabajador deberían despedirlo a los 45 años después de pasar más de 20 años en una profesión que, puede gustar más o menos, pero que existe en la mayoría de los países y está para y por el pueblo (véase, cuando actúa la UME).

Con este mensaje no pedimos que se nos regale nada, un ejemplo de lo que se pide es que se abran más plazas de especialistas, que no se recurra a las contrataciones externas, que formen a la tropa (si no lo están ya) y que nos “utilicen” para esas labores que no se requiere tener 20 años. ¡Hay cientos de soluciones pero no al despido a los 45 años!

¡Muchas gracias Pablo por ponernos voz!”.