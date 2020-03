El mes que perdimos el sentido común

La semana previa al lanzamiento de El HuffPost, en junio de 2012, nos enviaron desde EEUU una guía de uso en redes sociales. No era un documento de 70 folios ni un un listado eterno con recomendaciones sobre qué hacer y qué evitar. Se limitaba a un correo electrónico de sólo cuatro palabras: “Utilizad el sentido común”. Me pareció uno de los mejores consejos que he recibido jamás, no sólo para aplicarlo en redes sociales, sino para convertirlo en un lema de vida.

La rapidísima expansión del coronavirus por el mundo, con especial incidencia en España, es un reto sanitario de primer orden que, además, nos está poniendo a todos a prueba: no sólo como individuos, sino también —y sobre todo— como sociedad. El resultado no puede ser, hasta ahora, más descorazonador. Dominan la irresponsabilidad, la falta de empatía, el egoísmo y los nervios. Falta mucho sentido común.