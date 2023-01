El misterioso 'tigre' de Cádiz era un gato grande

Amir Mukhtar via Getty Images

Ha sido una de las imágenes más virales de los últimos días. La aparición furtiva de un “felino de grandes dimensiones” en Los Barrios (Cádiz) generó confusión y algo de miedo entre los vecinos.

Días después el misterio ha quedado resuelto. Ese animal que nadie sabía definir qué era, hasta un tigre, se dijo- era en realidad “un gato grande”.

Como informa Antena 3, ha sido el propio alcalde el que lo ha confirmado durante la sesión de pleno municipal, después de que el Seprona constatara la inexistencia de algún animal peligroso en los alrededores.

“Según las pesquisas que han hecho y los análisis de imágenes creen que no ha habido tal felino”, ha declarado el regidor, Miguel Alconchel. Por tanto el regidor ha dejado claro que no había nada de lo que preocuparse porque al final “el asunto no era tan grave como se planteaba”.

En declaraciones recogidas por Antena 3, el alcalde ha añadido que “había llamadas de vecinos que decían que uno lo tenía, e incluso se nos envió un vídeo en el que había aparecido un ternero que parecía estar devorado, pero realmente había sido por un zorro, que también come carne y se encuentra en el parque”.