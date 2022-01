El PP ataca a Sánchez con los fondos europeos pese a que sus comunidades son las que más reciben

Pablo Casado y Teodoro García Egea, presidente y secretario general del PP, respectivamente, han vuelto a atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los fondos europeos.

Lo han hecho durante sus sendas intervenciones en el Congreso del PP de Canarias, donde han hablado telemáticamente desde Palencia y desde Madrid.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de dar los fondos europeos “a dedo”. “Es verdad lo que decía Sánchez, los fondos serán verdes y digitales. Digitales porque los da a dedo. Verdes, porque a quien se los da es a Bildu”.

“Los fondos es solidaridad de nuestros socios europeos para todos los españoles, no para el Gobierno de Sánchez, no para los alcaldes socialistas, no es para las regiones socialistas, no es para las políticas socialistas”, ha proseguido Casado, quien ha acusado al Ejecutivo de “gastar” los fondos en cuestiones que considera no adecuadas.

Casado afirma que sus compañeros del PP europeo “fueron muy claros” cuando dijeron que “el Gobierno tiene que acordar con autonomías y administraciones locales” la administración de los fondos.

Estas reuniones ya se han producido: casi sesenta en los últimos meses entre el Ejecutivo, las comunidades y la Federación de Municipios y Provincias.

En otro momento de su discurso, Casado afirma que “nuestros socios europeos merecen que su solidaridad no acabe en proyectos clientelares y posibles corruptelas como lo que pasó con los fondos europeos que fueron a parar a los ERE de Andalucía”.

Cuatro comunidades del PP, entre las seis que más reciben

Las comunidades del PP tienen poco de lo que quejarse respecto a los fondos europeos, ya que son las que más dinero han recibido de los 11.246 millones transferidos por el Gobierno.

Andalucía es la que más ha recibido, con 1.916 millones, seguida de Cataluña (1.579 millones), Madrid (1.213 millones), Comunidad Valenciana (1.055), Castilla y León (742 millones) y Galicia (681 millones).

Hay Sólo una comunidad socialista y cuatro del PP entre las seis que más fondos han recibido.