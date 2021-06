Casado corrige a Ayuso sobre el rey: "La responsabilidad de los indultos corresponde en exclusiva a Sánchez"

Eso sí, la propia Gamarra, consciente del charco en que se había metido el partido, se ha excusado aduciendo que no es una “comentarista de declaraciones” de sus compañeros.

El problema es que las palabras de la presidenta madrileña no han sentado bien en la dirección del partido, que se ha visto obligada a corregirla. Gamarra ha insistido que “todo el mundo sabe” que el sistema en España es una “monarquía parlamentaria y el papel que tiene el Rey en la misma”.

No solo ha sido Casado quien ha corregido a Ayuso. La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra , ha asegurado también este lunes que el papel del rey “está tasado” en la Constitución, al tiempo que ha asegurado que los indultos “son una responsabilidad del Gobierno” y del presidente, Pedro Sánchez .

“Pueden ser en cualquier momento, pero creo que serán antes de irnos de vacaciones. Esto depende del presidente. Los políticos, hasta el primero de agosto, no terminamos. Ayer hubo declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno diciendo que pueden llegar en pocas semanas. Lo tenemos a tocar”, ha subrayado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

“Debe rectificar a la calle que no quiere unos indultos injustos porque se van a conceder a los que han querido romper el orden constitucional para que él siga en la Moncloa. Eso es en lo que está el PP”, ha incidido.

Sobre si descarta que pueden aprobarse en el Consejo de Ministros del martes, Iceta ha constatado que el orden del día de esta reunión se aprobó el jueves, y los indultos no estaban: “También es verdad que, en el último momento, se puede llevar algo en mano. Y normalmente quién lleva cosas en manos es el presidente o la vicepresidencia. No se puede descartar, pero no está previsto”.