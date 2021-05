Con el 99,9% escrutado, el resultado ha sido el siguiente en escaños: PP (65), Más Madrid (24), PSOE (24), Vox (13) y Unidas Podemos (10). Esto supone un auténtico efecto Ayuso, que logra más del doble de escaños que en 2019 (tuvo entonces 30) y superar ella sola a todas las fuerzas progresistas. El PSOE es el gran derrotado, con trece escaños menos, en tanto que Más Madrid sube 4 y logra ser segunda fuerza con más votos -Mónica García se convierte en la líder de la oposición-. Vox sube uno y UP, tres. Todo ello con una participación récord del 76,19%.

Los madrileños ya han hablado en este terremoto político. Isabel Díaz Ayuso ha arrasado en estas elecciones anticipadas del 4-M, aunque no ha logrado por un puñado de parlamentarios su anhelada mayoría absoluta, pero Vox le facilitará la investidura. Las urnas han dejado tocada a la izquierda: con un PSOE hundido , un Más Madrid logrando un excelente resultado sorpassando a los socialistas y un Unidas Podemos que entra en la Asamblea pero sin notarse el revulsivo que se esperaba con Pablo Iglesias, que deja desde este martes la política. ¿Escuchan el silencio? Es Cs, que desaparece del Parlamento regional.

Las urnas se han abierto después de una durísima campaña electoral, marcada en su recta final por el clima de tensión, odio y crispación, cristalizado en las amenazas enviadas en sobres (con balas, proyectiles y navajas) a dirigentes como Pablo Iglesias, Isabel Díaz Ayuso, Reyes Maroto, José Luis Rodríguez Zapatero, María Gámez y Fernando Grande-Marlaska. Han sido casi dos meses agotadores, en los que apenas se ha debatido sobre la pandemia y las propuestas y que han estado dominados por el marco de “libertad” que ha impuesto Isabel Díaz Ayuso. Un tiempo en el que se ha visto cómo Vox colocaba carteles racistas contras los menores no acompañados en Sol y dudaba hasta de las amenazas recibidas por otros políticos.

Gabilondo lamenta no haber sido capaz de convencer con "propuestas sosegadas". El PSOE ha quedado por debajo de Más Madrid con 24 escaños.

Ahora comienza el capítulo de alianzas después de las elecciones. Isabel Díaz Ayuso se ha abierto a pactar con Vox y ha llegado a decir que gobernar con su apoyo no sería el fin del mundo. La duda es si entrarían en consejerías los miembros de la ultraderecha (como ha pasado en Murcia), pero no tienen fuerza para exigirlo. El PP ha rechazado la propuesta del PSOE durante la campaña de realizar un cordón sanitario contra los de Abascal, y Ayuso no pone vetos a este espectro de extrema derecha como sí hacen Angela Merkel en Alemania o Emmanuel Macron en Francia. Vox ya ha celebrado como casi suya la victoria del PP y ha dicho que facilitará la investidura.

Ayuso ha conseguido esta amplia victoria después de aplicar además las medidas más laxas contra la pandemia y de mayor flexibilidad de apertura de horarios, especialmente en la hostelería. A pesar de tener los peores datos durante la pandemia, los ciudadanos han respaldado el discurso de la presidenta de intentar mantener la economía activa durante este tiempo. Todo ello salpicado con aires trumpistas y frases que daban que hablar más allá de su programa, como que no te puedes encontrar a un ex en Madrid. Las banderas y la alegría han dominado la calle Génova después de unos años de continuos fracasos en elecciones frente al PSOE a nivel nacional.