El vicepresidente de Ayuso rechaza la comisión sobre residencias porque "las familias ya lo han superado"

La Comunidad de Madrid se enroca en su negativa a investigar lo que ocurrió en las residencias y defiende, de manera literal, que investigarlo ahora ya no procede “porque las familias ya lo han superado”.

“La Justicia ha archivado todas las denuncias que se han interpuesto en esta materia, no solo en Madrid, también en otros sitios. Como estoy fue así y sabemos que fue así, esta comisión solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a estas familias que podrán volver a pensar ’se podría haber evitado la muerte de mi familiar’”, ha soltado Ossorio, peso pesado del gabinete de Díaz Ayuso.

“Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral no es procedente”, ha continuado el portavoz, que además ha mencionado que investigar ahora mandaría un “mensaje falso”, de que las muertes durante la primera ola de la pandemia eran evitables.

Tras justificar su ‘no’, el número dos de Ayuso ha mostrado sus dudas sobre la motivación de Vox para apoyar ‘ahora’ la petición lanzada por la izquierda. Para Ossorio, “es raro que a estas alturas Mónica García y la señora Monasterio [sic] coincidan en esta actuación. Es una actuación por parte de Más Madrid, Podemos y hasta el PSOE se ha querido llevar a cabo y me extraña que a estas alturas de la legislatura coincidan”.

15 meses después de avalar la gestión de Ayuso en las residencias , hoy la portavoz de la formación ultraderechista, Rocío Monasterio, ha pedido el apoyo de la oposición para sacar adelante la comisión de investigación y creen que de no hacerlo sería “de un cinismo espectacular”. “Yo entiendo que, según lo que he escuchado a Podemos y al señor Lobato, que estaban muy preocupados por las residencias, entiendo que van a votar a favor”, ha señalado.

Ossorio no ha perdido ocasión para desviar los reproches en dirección all Gobierno central, al que ha achacado, una vez más, que no tomase “medidas rápidas” para hacer frente a la pandemia.