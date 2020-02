Escocia, en cinco alojamientos de leyenda

136 lujosas habitaciones a orillas del lago Lomond dentro de una clásica mansión victoriana que, si tenemos suerte y la niebla acompaña, forma la perfecta imagen de postal escocesa. Solo nos falta el monstruo del lago, aunque también hay quien dice que lo ha visto. Qué pensaban. Cameron House está ubicado dentro del Parque Nacional de Trossachs, y aunque los alrededores rebosan belleza, el interior no se queda corto, rebosante de lujo, glamour, mantas de mullida lana y las estrellas Michelin del chef Martin Wishart.

Más que un hotel, este icono de la aristocracia escocesa (y europea) es uno de los establecimientos más famosos de toda Escocia. Se trata de especie de lujosa casa de campo ubicada entre las hermosas Ochil Hills, perfecta para hacer de todo o no hacer nada, aunque hacer volar un halcón, cabalgar a caballo, jugar a tenis, a golf o disfrutar de una cena con estrella Michelin son algunos, que no todos, de los atractivos de The Gleneagles.