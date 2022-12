Esta es la fecha desde la que se podrán adquirir los nuevos abonos gratuitos de Renfe

Las fianzas a depositar en cada abono

Abono especial para menores de 14 años sin DNI

Las sanciones por los usos indebidos continúan

En concreto, uno de los supuestos que nombra el texto normativo es que “cuando se detecte que un viajero, durante el periodo de uso y validez del abono, al menos en tres ocasiones no haya cancelado con una antelación mínima de dos horas el viaje formalizado y no haya realizado el viaje; se anulará el abono, se incautará la fianza y no se le expedirá un nuevo abono bonificado, para ningún origen-destino, hasta transcurridos treinta días desde dicha anulación”. Como resultado de esta variación en las condiciones, ya se han retirado cerca de 200 abonos.