Estamos sesgados, no pensamos tan racionalmente como creemos

Los humanos no evolucionamos para tomar decisiones lógicas, evolucionamos para sobrevivir. Y los sesgos cognitivos nos han ayudado a cumplir ese propósito. Pero el mundo moderno presenta muchos escenarios que exigen cálculos más racionales, y a menudo nos sentimos frustrados, preguntándonos por qué no obtenemos los resultados deseados. Además, creemos que somos muy objetivos y lo hacemos todo estupendamente.

Estas cuatro categorías son útiles porque, a medida que tomamos decisiones, podemos hacernos preguntas simples, como: “¿Estoy sesgando mi percepción por exceso de información o no tengo suficientes datos para tener una visión neutral?”. Es muy importante que seamos capaces de cuestionar nuestros propios pensamientos, en lugar de creer que porque aparecen en nuestra mente han de ser tomado como una verdad absoluta y me he de fiar de mis creencias. Tenemos muchas tendencias perjudiciales que, de no ser conscientes de ellas y poder contemplarlas como tales, nos llevan a numerosos prejuicios, malas decisiones, a cometer injusticias y, como decía Kant, “a no ver las cosas como son, sino como somos nosotros”.