Etiopía como asignatura de vida

Celia es sevillana, tiene 16 años y siempre ha soñado con viajar a África. “Desde pequeña he tenido gran curiosidad por otras culturas y no hay nada que me llene más que ir descubriendo poco a poco sitios nuevos, gente nueva y experiencias nuevas”. Por su parte Teresa y Carlota, ambas naturales de Madrid, esperan que el proyecto sea una oportunidad para aprender a mirar el mundo bajo otra perspectiva.

Precisamente por ello Celia, Teresa y Carlota han visto en la plataforma de recaudación de fondos, Gofundme, una opción para recaudar el dinero necesarios. Cada una de ellas está a tan solo 1.500 euros de alcanzar su sueño y poder emprender la que será una de las experiencias vitales más enriquecedoras de sus vidas: descubrir Etiopía.

Las tres jóvenes junto con los demás compañeros se conocerán in situ durante la expedición, irán sin aparatos electrónicos de ningún tipo, no tendrán acceso a internet y no conocerán la planificación del viaje. El motivo de no mostrarles las etapas que deben superar, no es otro que enseñarles a disfrutar del momento, que aprendan lo importante que es centrar las energías en el “ahora” sin tener que pensar en nada más, dar lo mejor de sí mismos sin saber qué será lo próximo, algo que la organización considera imprescindible inculcar en un momento donde todo caduca demasiado deprisa. “Es importante, además que se conozcan ellos mismos y que aprendan valores como la constancia, la generosidad, el compañerismo, la disciplina y el trabajo en equipo”, explican desde la organización.

En definitiva, se trata de un proyecto que enseña a los jóvenes que el viaje no empieza al pisar suelo africano, sino mucho antes. Cada decisión que toman, cada acción que realizan y cada camino que eligen para alcanzar su objetivo forma parte del proyecto y por tanto del aprendizaje. España Rumbo al Sur no es solo una aventura por tierras desconocida, sino que desde el principio inculca a los jóvenes lo importante que es la solidaridad y la colaboración, y no hay mejor manera de conocer esos valores que a través de un crowdfunding donde cada donación es un voto de confianza y una muestra de apoyo.

