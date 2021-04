La operación sin precedentes para exhumar a las víctimas del Valle de los Caídos

Entre lo muy difícil y lo imposible

“Estamos entre lo muy difícil y lo imposible”, explica Francisco Etxeberria, reputado antropólogo forense y asesor de la Secretaría de Memoria Democrática, al frente de los trabajos de exhumación. “Lo que se va hacer en el Valle no tiene precedentes en la historia de la antropología forense, no hay un equipo en el mundo que se haya enfrentado a más de 30.000 esqueletos, algunos de ellos mezclados, para tratar de rescatar a entre 50 y 60 personas”, añade.

Lo primero que hay que hacer en garantizar la seguridad y salubridad del proceso. En las prospecciones hechas en los últimos años se ha adecentado y asegurado parte de la zona. Ahora, como dice la orden para liberar el dinero, hay que hacer obras para el “acceso y afianzamiento” del paso a los distintos niveles de la cripta, la retirada de cerramientos o enseres que bloqueen el paso y la instalación de luces.

Lo que se van a encontrar los expertos una vez que accedan a las criptas es un reto colosal. Equipos de hasta 15 personas, entre antropólogos, forenses y personal de funerarias altamente especializado entrarán a zonas actualmente tapiadas, sólo vistas con las sondas y cámaras del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los restos se encuentran en cajas, varios cuerpos en cada una de ellas, con referencias del lugar desde el que se enviaban que serán claves para la localización de los reclamados. El problema es que hay filtraciones de agua que han deshecho la madera de pino en estas décadas y muchos huesos se han acabado mezclando.

“Con el máximo respeto”, enfatiza Etxeberria, afrontarán esa “muralla de cajas” y tocará ir desplazándolas una a una para ver su procedencia, pero si no es la que se busca, “no hay por qué abrirla”, asegura. In situ, se tomarán muestras, pero de allí no se sacará ni un hueso hasta que se hagan las comparaciones de ADN en el Instituto Nacional de Toxicología y haya coincidencia con las muestras aportadas ya por la mayoría de familiares, un proceso muy avanzado. Si llega ese ansiado momento, el personal de las funerarias entrará en juego. Para ellos hay ya diseñado un plan especial de riesgos laborales. Si las cajas no han aguantado la humedad y hay restos mezclados, hay ya buscada una sala en la basílica para proceder a la separación.

Las familias, ahonda el experto, serán las primeras en ser informadas de los avances de las investigaciones y se está viendo cómo permitir que, sin interferir, puedan estar en el recinto en algún momento. Ellas son el “núcleo” del proceso y su papel, opina, ha de ser “activo” ahora que rozan su anhelo.

Etxeberria es prudente. Es tan compleja la tarea que es “muy difícil” tener éxito en todos los casos. Va a por todas, motivado y comprometido, pero sabe lo que va a encontrar y trata de concienciar a los que esperan de que puede haber desilusiones. Así que habla de “proporcionalidad”: se hará “todo lo humanamente posible, con todas las garantías”, pero si las cajas están deshechas, mezclados los restos de una procedencia con los de otros, si es imposible aclarar nada, habrá que asumir que se llega a un punto de no retorno y cerrar el expediente. A veces, en la apertura de fosas, sólo se llega a identificar fidedignamente a un tercio de los enterrados.

Presidencia remarca que las familias, si eso ocurre, tendrán absolutamente toda la documentación sobre el proceso. “La información sana” es una máxima que se repite mucho en el movimiento memorialista.

La otra cara

Frente a las familias que reclaman este derecho a un entierro en un lugar elegido, lejos de un entorno que ensalza el fascismo que costó la vida a sus antepasados, hay quien se opone a estas exhumaciones. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, en sucesivos comunicados, ha anunciado que recurrirá “a cuantos estamentos judiciales sea necesario, españoles e internacionales, para garantizar el descanso al que, sin duda, tienen derecho los caídos (de uno y otro bando) cuyos familiares representamos y que viven esta situación con especial desasosiego”.

Argumentan que el Código Penal español los ampara respecto a la profanación de tumbas: si hay familias que no quiere que se toque a sus antepasados enterrados en el Valle, hay que respetarlo, repiten. El forense niega la mayor: “eso no va a pasar”, porque toda la exhumación se lleva a cabo con un permiso del Estado y por profesionales cualificados y sensatos, “con todo el respeto y todos los criterios deontológicos y éticos”. Nada de profanación. Es más: la idea es “dignificar y adecentar” las criptas una vez que se acceda a ellas, o sea, mejorar el lugar de reposo de todos los demás enterrados.

Se aferran en la asociación a que, pasados los 20 años de obras en la basílica y trasladados los restos, hubo un periodo de reclamación para quien no estuviera de acuerdo con los traslados pero frente a eso están las familias que no sabían que sus allegados estaban allí, que no sabían cómo podían pedir el cambio y, más, que no se atrevían, si tenían toda esa información, a dar un paso así en plena dictadura.