Guía para entender a Noah Baumbach

Así las cosas, el panorama se presenta alentador para Noah Baumbach, director que, apostando por una plataforma como Netflix, ha realizado una de sus películas más íntimas. Y es que Historia de un matrimonio, bautizada por muchos como la nueva Kramer vs Kramer (1979), puede que no tenga el enfoque innovador de la cinta de Robert Benton, ni tan siquiera el atrevimiento de Secretos de un matrimonio (1973) de Ingmar Bergman, pero sí consigue plasmar con sencillez y humanidad un tema tan controvertido y endiabladamente complejo como el del matrimonio.

Aunque el próximo 5 de enero de 2020, Noche de Reyes, se sabrá el resultado final, no cabe duda de que Baumbach tiene muchas posibilidades de hacerse con más de un Globo de Oro, especialmente en lo referido a Mejor guion, Mejor actriz de reparto y, quizá, Mejor banda sonora original. Con Joaquin Phoenix (Joker) y Antonio Banderas (Dolor y gloria) como contrincantes en interpretación masculina, Driver verá mermadas sustancialmente sus posibilidades de hacerse con la estatuilla; y, si bien es cierto que intérpretes de la talla de Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy), Saoirse Ronan (Mujercitas) o Cynthia Erivo (Harriet) compiten en la categoría de Mejor actriz, también lo es que Scarlett Johansson puede consagrarse y validar su carrera, añadiendo un Globo de Oro a sus merecidos Bafta, Tony y César.

Para Noah Baumbach resulta natural, e incluso cómodo, acometer proyectos con temática cercana a sus propias experiencias. The Meyerowitz Stories (2017) también hablaba de los lazos familiares y de lo difícil que es lidiar con padres y hermanos; e incluso Mientras seamos jóvenes (2014) atacaba los pilares de la madurez, si bien con un tono mucho más cercano al de Alexander Payne, en el que subyace una desazón infrecuente en su filmografía.

Adam Driver, por su parte, sufrió el divorcio de sus padres a los siete años, un hecho que marcó su infancia y que le hizo empatizar con Henry, el personaje de su hijo en Historia de un matrimonio. Y cómo no, Laura Dern, magnífica en su interpretación de abogada cínica, paradójicamente fraterna y con un toque vamp, quien habría sufrido asimismo los estragos de un divorcio traumático.

Y todo ello, de nuevo, bajo las órdenes de un director cuyos padres también se divorciaron durante su infancia, y cuya vida personal actual se encuentra marcada por su unión con Greta Gerwig.

Quizá todos estos elementos autorreferenciales no sirvan para explicar la reacción fervorosa del público ante la nueva cinta de Baumbach, ni tampoco para entender la profundidad que subyace a cada uno de los recodos del guion. Con todo, esto no obsta para que al presenciar Historia de un matrimonio no se establezca inmediatamente una identificación absoluta con estos personajes desgarrados; dos personas normales, con características, afectos y relaciones asimismo normales, que se ven imbuidos en una crisis ineludible. Y en esa aparente normalidad, que los lleva a la mediación de interventores, abogados, jueces, familiares, amigos y compañeros, se percibe el desgaste, el desánimo, la decepción de los deseos frustrados; pero también la luz, imperceptible y lejana, de un futuro esperanzador en el que todo pasará.

Esta es, sin duda, la clave que desprende la nueva película de Baumbach y que, en parte, justifica su éxito: la certeza de que, por mal que vaya la vida, siempre vendrá un momento mejor que devuelva el equilibrio, y en el que sea plausible que regrese la felicidad.

