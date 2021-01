Hidrógeno, la energía que viene será verde

audioundwerbung via Getty Images

La urgencia climática se acelera. El avance hacia un planeta libre de emisiones de carbono se ha convertido en un desafío. Se cierne un enorme reto ante nosotros. ¿Es posible alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050? ¿Y acabar con los gases de efecto invernadero? Sí, lo es y la respuesta podría estar en el hidrógeno verde. Este combustible, obtenido por electrólisis, aspira a convertirse en el acompañante perfecto de las energías renovables. Si bien sus resultados son incipientes y sus costes aún elevados, a medio y largo plazo su desarrollo es prometedor. Entre sus potenciales ventajas está la de favorecer la descarbonización de la economía, generar empleo sostenible, potenciar el conocimiento tecnológico o crear cadenas de valor industrial innovadoras y de I+D+i. Además, dada su alta versatilidad como vector energético, ayudará al almacenamiento de energía renovable (eólica o solar) transformándola en hidrógeno almacenable cuando haya un exceso de producción y a transportarla de manera eficiente y a bajo coste. Sin duda, este gas inocuo para la atmósfera será clave para reactivar la económica ligada a la transición energética. Una economía verde de alto valor añadido.

España parte de una buena posición para liderar el despliegue de esta tecnología. Sus condiciones geográficas, climáticas y socioeconómicas hacen que cuente con una ventaja comparativa, con respecto a otros países europeos, para convertirse en una potencia mundial de energía limpia: fuentes de energía renovables, amplios recursos eólicos y solares, una cadena de valor bien posicionada y una industria fuerte con know how que ya apuesta por el desarrollo a gran escala del hidrógeno y las pilas de combustible (en especial, en dos de los sectores más contaminantes: industria y transportes). Un revulsivo, además, para el sector de las renovables, que en España ya representa al 52% de la energía instalada. Así pues, el hidrógeno renovable podría ser el combustible del futuro. Los datos lo avalan. La Unión Europea estima que, hasta 2050, podría satisfacer un 25% de la demanda mundial de energía, constituyendo un negocio de 630.000 millones de euros anuales, y podría suponer 5,4 millones de puestos de trabajo. Por ello, su apuesta por esta fuente verde de energía como estratégica de futuro, movilizará 500.000 millones de euros. Esta inversión sin precedentes acelerará su implantación, desde la fabricación de electrolizadores, hasta plantas eléctricas renovables, pasando por favorecer su consumo en la industria y el transporte o las redes de distribución y almacenaje. Un plan de futuro en el que España no puede quedarse rezagada.