Iglesias anticipó hace 15 días lo que iba a hacer el PP: se ha cumplido casi al 100%

Después de eso lanzó varias hipótesis sobre lo que podría ocurrir con esta negociación: “A partir de aquí, una de tres. ¿Tiene sentido que el PP cuando ya tiene amortizado esta cuestión de la no renovación pacte con el PSOE y con UP una renovación del CGPJ con una correlación parlamentaria que le es desfavorable cuando ellos calculan que muy pronto van a tener el Consejo de ministros con Vox?”.

Y aquí dejó el vaticinio que ahora se comparte: “Yo creo que esto va a quedar en nada porque no me creo que el PP vaya a aceptar que haya una negociación con el PSOE, con UP, que entren los consejeros que le toquen a UP y que pierdan una correlación, que fue la que tenían con Rajoy, que les daba ventaja y que de repente vayan a perder esa ventaja ahora y que eso además se lo tengan que tragar en una legislatura que ellos dan por ganada”.