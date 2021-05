Guía para entender los indultos

Europa Press News via Getty Images

Junqueras y Romeva, en Lledoneres

Cartel en un balcón

No. Se hace caso a caso, por lo que no puede haber un indulto general a todos los condenados del procés. Serían individualizados y pueden ser distintos unos de otros, o concederse a unos sí y otros no.

Los mismos penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de acreditar representación. En el caso de los presos independentistas, no han sido ellos quienes lo han solicitado, sino particulares, sindicatos y entidades.

Puede ser total, con la remisión de todas las penas a las que hubiese sido condenado y que aún no hubiese cumplido el penado, o parcial, que se trata de la remisión de alguna de las penas impuestas o de parte de todas ellas que aún no se hubiesen cumplido.

Forcadell y Bassa

¿En qué fase están las peticiones sobre los presos independentistas?

Antes de que se estudie en el Consejo de Ministros, deben emitir sus informes la Fiscalía y el Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador. El Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado, aunque tiene previsto hacer públicos los informes sobre cada uno de los penados en estos últimos días de mayo. Estos informes no son vinculantes (aunque fueran negativos, el Gobierno puede conceder la medida de gracia).

Quien sí ha emitido ya su informe es la Fiscalía del Supremo, que se muestra contraria a los indultos. Sus argumentos: no se dan los criterios de equidad, reinserción y reparación total de los daños. Para el ministerio público, los presos no han mostrado arrepentimiento y, además, no han cumplido ni la mitad de la condena.

¿Es habitual conceder indultos?

En los últimos años se han concedido 20 en 2020, 39 en 2019 y 17 en 2018. Según los datos del Ministerio de Justicia, esto supone menos del uno por ciento de las solicitudes presentadas. En la época de Felipe González se concedieron 5.944 en trece años, en tanto que el récord se marca con José María Aznar, al aprobar 5.948 en ocho años. Con Zapatero hubo 3.480, bajando con Rajoy a los 898.

¿Cuándo adoptará la decisión el Gobierno?

Desde La Moncloa se insiste en que no hay novedades y que están a la espera de los trámites previos, especialmente del informe del Tribunal Supremo. Es una cuestión que se verá “en los próximos meses”, según dijo la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Aunque no hay respuesta oficial, cargos socialistas y del Gobierno comentan en privado que, de aprobarlos, el verano sería el momento más idóneo (además no hay elecciones a la vista este año).