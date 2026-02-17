Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muere el reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial en EEUU
Muere el reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial en EEUU

Colaboró con Martin Luther King y participó en Selma, la gran marcha por los derechos civiles.

Elena Santos
Jesse Jackson, fotografiado el 20 de enero de 2025.
Jesse Jackson, fotografiado el 20 de enero de 2025.Chicago Tribune / Getty Images

El reverendo Jesse Jackson, histórico activista por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial en Estados Unidos por el Partido Demócrata (en 1984 y 1988), ha fallecido este martes a los 84 años.

"Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", ha escrito su familia en Instagram.

"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió", prosigue el texto.

Jackson colaboró con Martin Luther King y participó en Selma, la gran marcha por los derechos civiles en Estados Unidos.

Conocido por su destreza oratoria, fue el primer afroamericano en dar el salto desde el activismo a la política presidencial estadounidense.

Como recuerda la BBC, "articuló las frustraciones de quienes se sentían ciudadanos de segunda clase en la democracia más próspera del mundo".

"Si no hubiera existido Jesse Jackson, en mi opinión, nunca habría existido el presidente Barack Obama", llegó a afirmar sobre él el senador Bernie Sanders en 2020.

