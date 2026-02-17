Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
ERC, Bildu y BNG se unen para reclamar un proceso constituyente que reconozca la autodeterminación
El día en que la Constitución de 1978 se convierte en la Carta Magna con más vigencia en España, las formaciones nacionalistas reclaman el reconocimiento de "las naciones que conforman el Estado" y advierten: "La longevidad de una norma no es garantía de calidad democrática".

Antón Parada
Los portavoces y la portavoz parlamentaria de ERC, EH Bildu y BNG: Gabriel Rufián, Mertxe Aizpurua y Néstor Rego, en sendas imágenes de archivo, respectivamente.
Los portavoces y la portavoz parlamentaria de ERC, EH Bildu y BNG: Gabriel Rufián, Mertxe Aizpurua y Néstor Rego, en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

En la misma jornada en la que las instituciones se han puesto de largo un nuevo hito de la Constitución de 1978 para celebrar que se ha convertido ya en la más longeva de las cartas magnas que han imperado en España, las tres grandes formaciones nacionalistas de izquierdas han lanzado un comunicado conjunto para mandar un mensaje en defensa de la autodeterminación de los pueblos catalán, vasco y gallego.  

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han suscrito este lunes un documento bajo el título Naciones con pleno derecho a decidir, democracia para avanzar, por el que demanda la apertura de "un proceso constituyente que reconozca explícitamente nuestras naciones", que "garantice el derecho de autodeterminación" y "permita ejercer la soberanía y posibilite construir, desde el respeto y la igualdad, relaciones basadas en la libre voluntad de los pueblos para la construcción de un presente y futuro justo y libre".

En este sentido, esgrimen que "la Constitución de 1978 no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista" y que "todo ello atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades". 

ERC, Bildu y BNG no 'compran' el argumento de la "longevidad constitucional"

Las tres formaciones políticas concluyen que "de aquellos polvos estos lodos" y que su postura política está íntimamente ligada a que se garanticen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, al señalar que "la longevidad de una norma no es garantía de calidad democrática", mientras que "la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer la diversidad, de respetar la voluntad popular, de permitir que los pueblos y naciones decidan libre y democráticamente su futuro y de blindar los derechos y libertades de las clases populares y trabajadoras".

"Nuestra coherencia política nos sitúa del lado de la ampliación de derechos, de la libertad de los pueblos"
Comunicado conjunto de ERC, Bildu y BNG

Más allá de la cuestión territorial y del modelo de Estado, tanto ERC como EH Bildu y BNG explican que "nuestra coherencia política nos sitúa del lado de la ampliación de derechos, de la libertad de los pueblos y de la construcción de un nuevo horizonte político y social". No obstante, tienen muy claro que "la constitución que hoy algunos celebran sigue negando este horizonte".

