Comienza la carrera por la regulación del cannabis en el Congreso

FABRICE COFFRINI via AFP via Getty Images Un hombre manicura cogollos de marihuana para su posterior distribución

En términos similares se han expresado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y su compañera Marta Rosique, quienes han explicado que la intención de su grupo era haber presentado una ley con la firma de varios grupos, pero que finalmente no ha sido posible.

La formación morada había anunciado que estaba trabajando en la elaboración de su propia iniciativa y que la tendría lista para comienzos de octubre. De igual forma, la pretensión de UP era la de incorporar las peticiones de otros grupos parlamentarios antes de poder someterla a aprobación. Las tres formaciones coinciden ahora en que el objetivo es de garantizar un consumo de la marihuana con mayor seguridad al tiempo que se lucha contras las mafias.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha recordado que su formación lleva en sus programas electorales “desde tiempo inmemorial” la regulación del uso terapéutico del cannabis y que ya plantearon un debate al respecto en la comisión del ramo.

Respecto al uso recreativo de esta sustancia, ha comentado que se debe “abordar sin demagogia” y que, en cualquier caso, no se debe regular desde la óptica de la prohibición sino desde la de la libertad, la educación y la garantías siempre teniendo en cuenta que es “una droga que es nociva”. Por ello, ha pedido a PSOE y PP que de una vez por todas acaben con el “tabú” y permitan abrir ese debate.

Las claves de la propuesta de Más País

La iniciativa que ha registrado Más País persigue regular el uso medicinal, la compra y venta de cannabis, así como su autoconsumo o el cultivo profesional, obligando en este campo al empleo de al menos un 60% de energías limpias.

Otro factor positivo radica en su dimensión económica, dado que estudios apuntan que el consumo de cannabis mueve unos 100.000 empleos que “quiere que cotiza”. Además, pretende que afloren para las arcas públicas los beneficios económicos que reporta el cannabis vía impuestos.

Por ello, se pauta un impuesto especial del 35% que reportarían más de 3.000 millones de euros para el Estado y tendrá un carácter finalista, pues el 60% de lo recaudado se destinaría obligatoriamente a la financiación de la sanidad pública. También descargaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de esa tarea actual de vigilar el trapicheo.

En materia de autoconsumo, Más País quiere limitar un máximo de hasta 12 plantas y no emplear potencias superiores a los 1.200 vatios. A su vez, el texto de la propuesta pauta que el almacenaje de sus derivados de floración seca no supere los 3.650 gramos y los productos extraídos, como resinas o aceites, no excedan los 1.000 gramos. También fija las condiciones para asociaciones, que rondan la posibilidad entre 150 a 450 kilogramos, además de pautar un registro de profesionales para el uso medicinal del cannabis.