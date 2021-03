Ir al supermercado nos va a salir más barato a partir de ahora

Una buena noticia para el bolsillo. Ir al supermercado saldrá más barato a partir de ahora. Las principales cadenas de supermercado que operan en España han iniciado una auténtica guerra de precios con el objetivo de atraer a más clientes.

El pistoletazo de salida lo dio Aldi, cuyos productos de marca propia representan el 86% de las 2.000 referencias de sus estanterías. Esta cadena de origen alemán aseguró que el precio de sus productos había bajado un 0,75% en 2020 respecto al año anterior.

Su gran competidor no se ha querido quedar atrás. Lidl ha anunciado una rebaja de precios que afectaría a más del 15% de sus productos y que llegarían hasta el 50% en algunos casos. Otras cadenas de supermercados también se han lanzado a la carga. Las pegatinas de descuento, oferta o promoción se han vuelto habituales en los pasillos de las tiendas.

Esta misma semana, Carrefour —la segunda cadena más importante del país— ha anunciado la bajada de los precios de más de 1.000 productos de su marca y la rebaja en otros 600 artículos de marcas propias y nacionales a 0,99 euros.

Los expertos de la consultora Kantar han asegurado que esta batalla de precios se mantendrá durante todo el año y algunas cadenas han respaldado esta opinión. “En 2020 iniciamos una estrategia para facilitar el ahorro a todas las familias, que continuará durante el presente ejercicio conscientes de la importancia que en estos momentos tiene el precio para el consumidor español”, ha señalado Alexandre de Palmas, director ejecutivo de Carrefour.

A pesar de que muchos actores en el sector han empezado a hablar de guerra de precios, esta expresión genera recelos en Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “Los supermercados pueden estar conteniendo precios más que bajándolos. Esto no es necesariamente una guerra de precios, pero sí un intento de no subirlos si no es necesario en esta coyuntura incierta”, ha apuntado.