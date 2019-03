Lamento la decisión, aunque la respeto. Hay muchísima gente mirándonos, nuestros votantes y los movimientos sociales. Esperando que fuésemos en una candidatura conjunta y no divididos al 26-M. Además, da la sensación de que no hemos aprendido la lección de hace cuatro años cuando concurrimos por separado a las elecciones autonómicas y por eso gobernó por un escaño el PP. Deberíamos haberlo aprendido.

Me ha parecido en que en unos meses tan decisivos para el futuro de este país y de la Comunidad de Madrid no es lo más responsable haber tomado esa decisión. Se demuestra una y otra vez que si apostamos por lo colectivo, es cuando mejor vamos a construir una alternativa y llegar más lejos. No comparto lo que ha hecho.

Creo que en los momentos y en las situaciones más difíciles es cuando más manos se necesitan. Podemos es un proyecto que hizo que muchísima gente dejara de estar huérfana de proyecto político y ha demostrado ser la única garantía para los derechos de la gente para avanzar a una sociedad mejor. El trabajo que he hecho estos cuatro años en las instituciones, que me ha permitido conocer el sufrimiento de muchísimas personas por las políticas del PP, merece que ahora mismo haga lo posible por sostener lo colectivo y echar a PP evitando que gobierne con la extrema derecha

En primer lugar, creo que Carmena no ha hecho bien en prescindir de los actores que le permitieron ganar en 2015, un montón de movimientos y plataformas sociales. Lamento la decisión. A partir de aquí, lo fundamental es evitar que vuelva la derecha, y en ese sentido, tanto la candidatura de Manuela Carmena como las candidaturas que se pueden formar a la izquierda de la alcaldesa, que pueden ser más transformadoras, me parecen fundamentales.

En absoluto. De hecho, me parece quien mejor representa esa posición de que nos quedemos como estamos, manteniendo los recortes, el 135 y la reforma laboral. Eso no lo necesitan los madrileños.

Está en las quinielas para la sucesión de Iglesias, ¿se ve en un futuro liderando el partido?

No sabía que estaba en las quinielas, pero no es algo que me esté planteando. Estoy asumiendo esta responsabilidad en un momento como este. Es cierto que he aprendido muchísimo en estos cuatro años. Creo que nuestro paso debe ser temporal y volver a tener otro tipo de trabajo como el resto de la gente.