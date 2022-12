Isabel Coixet habla en estos términos de Marcos de Quinto tras trabajar para él

Isabel Coixet y Marcos de Quinto. NURPHOTO VIA NURPHOTO VIA GETTY IMAGES// EUROPA PRESS NEWS VIA EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES

“Antes, cuando hablabas de que tú habías sufrido los abusos de poder, ¿a qué te referías?”, le pregunta el subdirector del citado medio a la ganadora de ocho premios Goya.

Aquí ha salido precisamente el nombre del que fuese diputado en el Congreso de los Diputados. Explica Coixet que habla de “personas que han sido mis jefes que me han tirado una silla, que me han hecho trabajar treinta y seis horas seguidas en una oficina, que me han hecho trabajar en campañas políticas cuando yo no quería trabajar en determinadas campañas políticas”.

Apostilla que eso fue en su etapa de publicista y añade: “Y después… insultos, venganza. Recuerdo un gran ejecutivo de una gran gran empresa que luego se hizo político y le salió mal. Le salió fatal. Este era el director general de Coca-Cola. Creo que es una de las cosas más dantescas que he vivido nunca. Eso me sirvió para pensar que tenía que dejar ese mundo porque no… Recuerdo una reunión con ese señor, que se llamaba Marcos de Quinto”.

Ahí, Bob Pop le dice que ahora “financia cadenas de ultraderecha” y ella prosigue con su explicación.

“Bueno, ese señor… Los insultos… Cuando ya habíamos acabado una reunión de preproducción, llegó bastante cocido –todo hay que decirlo– y lo que salió por esa boca contra mí… Cuidado, que yo ya no era una aprendiz. Ya había dirigido cosas. Y ese señor era mi cliente. Pero este lo recuerdo porque fue de esas cosas antimujer, antiyo… Vamos, básicamente que yo no tenía ni puta idea de hacer nada y cómo era posible que me hubiera contratado… Dantesco”, señala.

Sobre qué pensó al verlo de diputado comenta que pareció “coherente”: “Lo que me dices ahora de él es coherente. No sé, hay personas a quienes se les sube el rollo este. Los encontronazos que he tenido de este tipo siempre han sido con hombres. Y siempre han sido con hombres que teóricamente estaban por encima en el escalafón, por encima de mí. Pero es verdad que mi actitud siempre ha sido ‘bueno, este tío es un cabrón, pero no puedo levantarme e irme porque hay mucha gente implicada en esto’, y siempre en mí la hormiga soldado ha podido, ‘así que vamos a hacer como que no lo hemos oído y vamos a intentar que no se rompa la noche’. Pero, desde luego, yo veo el nombre de ese señor y… La última vez que lo vi fue en una entrega de premios y es como que te vuelve todo. Es más, luego rodé el spot pero él se lo cargó y nos lo hizo repetir”.