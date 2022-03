'Jane por Charlotte': mujeres en serio, no en serie

Entonces la veo a ella, de pie, a medio metro de mí. Es Charlotte Gainsbourg hablando por teléfono con total despreocupación. Desacelero. En cualquier caso, no es posible que la película empiece sin ella. Va ataviada del modo en que iría cualquier neoyorkina, con vaqueros wide leg, camiseta blanca y cazadora de cuero negra, todo ello de forma extraordinariamente amplia. Me resulta reconfortante, en una etapa en la que las mujeres parecemos exhortadas a una homogeneidad insultantemente tóxica, ver a alguien cuya belleza se escapa de los márgenes del canon. Jane por Charlotte es igual que ella: un canto a las mujeres en serio, no en serie .

“Es una película que empecé por egoísmo, pero que me ha revelado quién es ella y quién soy yo”, señala, mientras parece que su reserva invade todo su rostro. “Mi madre no quería participar en ella; tras rodar las primeras escenas en Tokio, no pude proseguir con el proyecto. Tiempo después, cuando revisó el material, no comprendió por qué había rechazado hacer la película. Así que lo retomamos dos años después”. De pronto, hace una pausa: “Pero no hablemos más de él”, apostilla mientras nos mira de soslayo: “Ved el documental, no quiero seguir hablando y que luego os decepcione o no sea lo que esperáis”.