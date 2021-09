Jorge Sanz mira un vídeo de Ayuso y descoloca a todos con su comentario sobre ella

El programa LaSexta Noche de LaSexta, presentado por José Yélamo, invitó este sábado a los actores Jorge Sanz y Antonio Resines, quienes protagonizaron una entretenida entrevista entre ellos y después se sometieron a las cuestiones planteadas por el presentador.

Entre ellas, el recibimiento que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en una universidad esta semana.

La dirigente madrileña fue recibida al grito de ”¡Ayuso! ¡Ayuso!” y alguien llegó a comparar dicha acogida con la famosa cantante Britney Spears.

Tras ver las imágenes, Sanz no pudo evitar expresar los sentimientos que, pese a reconocerse “de izquierdas”, le genera Ayuso: “Hay algo que me atrae de Ayuso, hay algo que me atrae, no lo puedo evitar”.

“Tiene algo muy atractivo. A mí, vamos, no diría que me da morbo, pero...”, ha agregado.