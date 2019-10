La cruda realidad actual del restaurante La cueva de Juan tras la visita de Chicote: "Igual tomo medidas legales"

Pesadillaen la cocina, el programa de Alberto Chicote en laSexta, se ha desplazado hasta la localidad valenciana de Paiporta. Esta vez, el famoso cocinero quería sacar adelante el antiguo asador La cueva de Juan.

El programa se rodó en enero del 2018 y la visita del chef no sirvió para mucho. El establecimiento cambió de dueños escasas semanas después de que la productora terminara de grabar el programa sin que los nuevos supieran que se había rodado, tal y como aseguran a El HuffPost.

Actualmente, La cueva de Juan se llama el asador Los robles y ya no está regido por Emilio, el antiguo propietario.

Su exdueño declara el malestar por cómo se le ha tratado: “Estoy muy disgustado, se dicen cosas que no me gustan y me tratan de guarro para arriba sin serlo”.

El expropietario afirma que él no llamó a la productora, sino que fue al revés. Además, medita si denunciarla o no: “Igual tomo medidas legales, he leído en internet que hay más de 20 restaurantes que se han juntado para denunciar a esta compañía”.

A pesar de ese enfado, sí que reconoce que el paso de Chicote por el establecimiento sirvió para mejorar, pero ya tenía tomada de antemano la decisión de traspasar el local.

“Cuando pasó lo de Chicote, a las dos semanas o al mes lo traspasé. El cambio sinceramente fue a mejor, antes lo quería traspasar y con lo de Chicote estuve indeciso, pero al final tenía otros asuntos e ideas y lo acabé haciendo”, confiesa Emilio.