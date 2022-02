La importancia de la verdad: radicalidad democrática o fascismo

¿Por qué la verdad debería ser importante para nuestra sociedad? No hace mucho, la respuesta nos hubiera parecido sencilla y hasta banal, pero los tiempos actuales de la posverdad, cuando los “hechos alternativos” se aprovechan del consentimiento gradual de la ciudadanía para creer que la verdad es, en sí misma, algo demasiado problemático, nos impiden contestar a tan transcendental pregunta con un sí o un no, adverbios que parecen lastrados por el tedio y hasta la fealdad, y que resultan demasiado densos en un contexto social en que la distorsión de la realidad se adorna como si se tratara de un mero matiz de la misma. La norma es que cada uno tiene la potestad de elegir y defender su propia verdad (incluso de mentir si lo considera útil, como si pudiera equipararse la vida pública al banquillo de un tribunal de justicia); paradójicamente, por delante de cualquier demostración verosímil, lo que prima no es el obrar conforme a la ley, sino el ejercicio individual de la libertad, con la adhesión a una interpretación opaca de lo que esta libertad significa. En semejante escenario histórico no es de extrañar que la mayoría de las personas estén confusas y no sepan conducirse sobre esta materia con criterios sólidos ni sepan alejarse razonablemente de la propaganda incesante que reciben.