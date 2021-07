La inesperada decisión de Roberto Leal en 'Pasapalabra': "No se puede hacer esto"

“Mejor porque así empatamos. Si hubiera fallado habría perdido todos los segundos”, le explicó Javier a la cantante. Sin embargo, el resultado no quedó como esperaba.

Durante la prueba ¿Dónde están?, Javier, acompañado de Ana Torroja y Leo Harlem, se enfrentaba al panel de nueve palabras escondidas en las casillas. El participante fue adivinando una a una hasta que le quedaron cuatro por descubrir y cuatro segundos por delante. En ese momento, dejó pasar el tiempo y no respondió a ninguna más.

“Realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa, que has tardado más de cuatro segundos en responder”, explicó el presentador.

“No se puede hacer esto, son las normas de Pasapalabra, es verdad que no había pasado nunca. Cuando no tenéis tiempo, un cronómetro o un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar el resultado, por lo tanto, tienes cero aciertos”, añadió Leal.