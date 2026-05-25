El principal periódico de Francia pone el foco en algo que dice que están haciendo los españoles ante la subida de precios: Mercadona tiene mucho que ver

El diario francés Les Echos, el periódico económico más importante de Francia, ha puesto el foco en lo que, según dice, están haciendo los españoles ante la fuerte subida de precios que están sufriendo en lugares como los supermercados.

Según señala el artículo, "debido a la falta de un marco de negociación integral entre distribuidores y fabricantes de alimentos, el aumento de precios es mucho más rápido en España" y, ante eso, "los consumidores han encontrado una solución recurriendo cada vez más a las marcas blancas".

Con todo, Les Echos sí reconoce que "hasta ahora el programa de protección contra la inflación del gobierno ha amortiguado el gasto en el sector y frenado el aumento de precios para los consumidores, gracias a los 5.000 millones de euros destinados a reducir los impuestos".

Habla del "riesgo" a partir de junio

Pero recuerda que todo eso se acabará el 1 de junio y afirma que el Ejecutivo "parece decidido a suspender la reducción de impuestos sobre la electricidad y el gas, reservando las ayudas para las industrias de alto consumo energético (incluida la producción de fertilizantes)".

Eso, prosigue el diario francés, "genera preocupación en la industria alimentaria, que espera ver si recibirá algún tipo de apoyo". Y señala que "el riesgo, hasta entonces, es que los costos aumenten rápidamente en toda la cadena de suministro".

Ante eso, Les Echos asegura que "los consumidores españoles han encontrado una solución a la crisis recurriendo cada vez más a las marcas blancas" y dice que "se espera que estas marcas salgan victoriosas y ganen la batalla contra la inflación" porque "con cada crisis, ganan terreno entre los consumidores preocupados por su poder adquisitivo".

"Gozan de mayor popularidad entre los consumidores"

Para apoyar la tesis da algunos datos: en 2019 las marcas blancas representaban solo el 37,7% de las compras, ahora controlan el 45% de la cuota de mercado, 5 puntos porcentuales por encima del promedio europeo, según un estudio de McKinsey. "Sobre todo, gozan de mayor popularidad entre los consumidores. Esta tendencia no es nueva, pero se ha visto reforzada por la guerra en Ucrania".

"Mercadona, el gigante español de los supermercados, ha convertido sus productos de marca propia en su mayor activo, representando estos el 70% de los artículos en sus estanterías. La cadena, que domina el sector con una cuota de mercado del 30%, concentra más de la mitad de las ventas totales de marcas propias en el país. Se prevé que su cuota de mercado alcance el 50,4% en 2025, muy por delante de Lidl (14,3%) y Carrefour (8,2%), según Worldpanel by Numerator", subraya Les Echos.