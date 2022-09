La inmortal reacción Jordi Hurtado a los memes que le hicieron con la muerte de Isabel II

“Todo el mundo me lo pregunta y, evidentemente, me lo tomo muy bien. Es un reconocimiento a la buena salud y a la vitalidad del programa...”, ha comenzado respondiendo.

Entonces ya sí que ha contestado a su comparación con Isabell II: “Y que me comparen con el reinado de 70 años de Isabel II, que vio 14 primeros ministros, desde Churchill a Liz Truss. No me puedo quejar. Es un honor que hablen bien”.