La tele y el feminismo

Este marzo se cumple un año de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva . Se trata, quizás, del primer contenido más largo sobre feminismo en la televisión mainstream y el que más haya hecho para que, por ejemplo, aumentaran las llamadas al 016 . El documental ¿Qué coño está pasando? (2019) o Nevenka (2021) de Netflix daban señales de que los contenidos sobre feminismo bien tratados tenían éxito y conseguían impactar a la opinión pública. Pero la representación de las mujeres no siempre tuvo la misma suerte en televisión.

La tele de los 90 y 2000: los malos tratos como “exclusiva”

Machismo en los talk shows y en formatos familiares

Los reality shows tampoco se libran

Los realities de televisión han sido, en general, carne de machismo y misoginia. Pero el caso de Carlota Prado disparó todas las alarmas. Sorprendió que la propia productora reconociera que no tenía un protocolo establecido para temas de acoso sexual y, quizás, todo se trató como se trató. El pasado 8 de febrero estaba previsto el juicio esperado, pero se suspendió porque la víctima no se presentó en el juzgado aludiendo a “problemas psiquiátricos” para no declarar.